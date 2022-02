CAMEROUN :: Can TotalEnergies 2021: Le malaise Choupo :: CAMEROON

Le cas du joueur du Bayern à nouveau au centre des débats

Le Cameroun s’est imposé samedi soir aux tirs aux buts face au Burkina Faso lors du match pour la troisième place de sa Can.

Si plusieurs observateurs ont retenu la remontée extraordinaire des lions indomptables qui menés trois buts à zéro jusqu’à la 71è minute ont pu égaliser et s’imposer aux tirs aux buts, d’autres se sont attardés sur le cas d’Eric Maxime Choupo Moting.

Annoncé comme titulaire et même capitaine pour cette rencontre, le nom du joueur du Bayern de Munich a finalement disparu de la feuille de match. Laissant ainsi libre cours aux interprétations diverses.

Interrogé sur la question en fin de match le joueur a fini par avouer l’existence d’un réel malaise avec le sélectionneur « En fait j’ai parlé avec le coach. Je lui ai dit que pour le match, je ne me sentais pas bien psychologiquement, à cause de tout ce qui s’est passé ces derniers jours. Je suis très déçu et frustré parce que je suis venu aider l’équipe à gagner la Can. Et je mérite du respect. Le coach, lui, il m’a montré qu’il ne compte pas à 100% sur moi. J’ai fait cette remarque depuis un moment, surtout en quart de finale et en demi-finale. Pour moi, c’est un manque de respect.

J’étais obligé de lui dire la vérité. Ne même pas pouvoir rentrer en jeu dans un match difficile de 120 minutes comme celui contre l’Egypte (en demi-finale, Ndlr.), pour moi ce n’était pas normal. Ça m’a vraiment fait mal. J’ai dit au coach qu’aujourd’hui, il fallait gagner ce match et pour le faire, il fallait mettre des joueurs qui sont bien dans la tête. J’étais à 100% avec l’équipe, mais je ne pouvais pas jouer. » avoue le joueur.

Sur son avenir en sélection, Choupo déclare que « J’aime mon pays le Cameroun. Mais j’ai dit au coach qu’avec lui, c’est difficile pour moi. J’adore jouer devant le public camerounais, j’adore représenter les couleurs du Cameroun. Mais vraiment, à un moment donné, on ne peut pas garder sa bouche fermée. Je suis triste et déçu pour ce qui s’est passé. Je respecte les choix du coach, mais il faut aussi respecter les émotions des joueurs. Je n’ai pas un problème avec mon pays le Cameroun. Mais avec ce coach, ce n’est plus possible pour moi. »

Un malaise de plus qu’on aurait pu éviter à quelques semaines de la double confrontation décisive contre l’Algérie qualificative pour le mondial au Qatar.