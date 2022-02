CAMEROUN :: Il remporte plus de 43 millions au PMUC :: CAMEROON

Le chèque a été présenté ce mercredi 02 février lors d’une cérémonie à la dimension du gain.

Le Cameroun accueille actuellement la 33è édition de la coupe d’Afrique des nations. Une compétition qui attire toutes les attentions ,ou presque .

Les parieurs du PMuc bien que passionnés de foot n’ont pas oublié leurs habitudes de millionnaires.

C’est ainsi que dimanche dernier, l’un d’eux a réussi à décrocher la somme de 43.049.900 fcfa en alignant l’ordre exact au Quinté.

C’est Madame Atangana Martine détentrice du code 11440 au quartier Bepanda qui a eu la main heureuse en validant le ticket de notre gagnant qui a souhaité garder l’anonymat.

Un gagnant qui a été célébré comme il se doit lors d’une cérémonie digne du millionnaire qu’il est devenu présidée par Tatyana Eldin Mabouka la PCA du PMUC en présence de David Etoo, l’ancien footballeur et petit frère de Samuel Etoo.

« Il a parié dimanche, son ticket s’est révélé gagnant, il est passé mardi à l’agence et est reparti avec son argent. Aussi simple que ça. Au Pmuc , vous jouez, vous gagnez et vous êtes payé c’est ça notre message et c’est ce qui fait notre force depuis près de 25 ans. » a déclaré la présidente du conseil d’administration du pari mutuel urbain camerounais lors de cette cérémonie solennelle de remise de chèque qui a été agrémentée par des shows des artistes Abélé Sawa et wato de souza.

il faut dire qu’à travers ce gain , le PMUC inaugure le BANKO INTERNATIONAL, sa nouvelle offre commerciale qui va permettre de proposer tous les dimanches du mois de février un Banko international de 325 millions sur la course en masse commune.