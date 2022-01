Le Cameroun va affronter l’Egypte en demi-finale :: CAMEROON

L’Égypte vient de remporter son quart de finale 2-1 face au Maroc. L’adversaire du Cameroun en demi-finale est désormais connu.

Opposés dans un derby maghrébin, égyptiens et marocains ont eu besoin de la prolongation pour se départager.

Ce sont pourtant les marocains qui se montrent rapidement comme les plus mordants. Dès la 3è minute , Ashraf Hakimi se fait faucher dans la surface réparation par le défenseur égyptien ashraf après une accélération dont seul il a le secret. Penalty pour le Maroc.

Penalty que va transformer Sofiane Boufal en prenant à contrepied le gardien égyptien.

A partir de cet instant , les égyptiens vont tenter par tous les moyens de revenir au score sans grand succès et c’est sous ce score d’un but à zéro que les deux équipes vont aller à la pause, de retour des vestiaires, Carlos Queiroz , le coach égyptien va faire rentrer Trezeguet à la place d’Hegazy. Un changement qui aura un grand impact sur le déroulement de cette deuxième période puisqu’à la 52è Mohamed Salah le maître à jouer égyptien va permettre à l’Égypte de revenir au score en reprenant un ballon mal repoussé de Bounou le portier marocain. Maroc 1 , Égypte 1.

L’Égypte va se montrer plus incisive dans cette seconde période sans pour autant trouver la faille. Direction les prolongations pour ce troisième quart de finale de la Can camerounaise.

C’est le moment choisi par Mohamed Salah pour lancer une énième offensive. A la 9è minute des prolongations, le joueur de liverpool va accélérer sur son côté droit et délivrer une merveille de centre du droit à Trezeguet qui n’a qu’à pousser le cuir dans les fillets de Bounou. L’Égypte prend l’avantage au meilleur moment de cette rencontre et mène désormais 2-1.

un but qui aura le mérite de remotiver les lions de l’Atlas qui vont se lancer à l’assaut des buts de Mohamed Sohbi le nouveau portier égyptien qui a remplacé Abougabal sorti sur blessure à la 96è minute.

Les égyptiens vont conserver cet avantage d’un but jusqu’à la fin des prolongations et obtiennent leur ticket pour les demi-finales où ils affronteront d’autres lions , ceux du Cameroun pour un demi-finale qui s’annonce très disputée entre les deux nations les plus titrées du continent.