Bassolma Bazié, ancien secrétaire général de la Confédération générale du Travail (CGT-B) du Burkina Faso, a réagi suite au coup d’Etat perpétré par les militaires au Burkina Faso. Au sujet de l'embargo de la CEDEAO envers le Mali, Bassolma lamine amèrement Alassane Ouatara.

"Je ne cesserai de me répéter qu’une intervention armée dans un processus démocratique est généralement une conséquence d’une gouvernance par embuscade (Corruption, crimes, mensonge d’Etat, arrogance, suffisance, violation des libertés, non tenue des engagements etc.).

On pourrait donc condamner vivement une conséquence, mais tant que la cause n’est fortement combattue et éradiquée, les conséquences se présenteront toujours.(...)

