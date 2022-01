CAMEROUN :: Adinkra : la plateforme des livres en ligne pour enfants :: CAMEROON

Grâce aux équipements numériques, les tout-petits de l’Afrique ont désormais la possibilité de lire des livres adaptés aux réalités du continent.

Les livres africains pour les enfants seront disponibles dans quelques jours. Ce sont des ouvrages (en français et en anglais) consacrés à la littérature jeunesse et écrits dans différents genres rédactionnels (contes documentaires, livres d’éveil et d’histoire des héros africains), à découvrir sur la plateforme d’abonnement numérique en ligne, Adinkra. Pour la Chief executive officer (Ceo, présidente directeur général en français) et fondatrice d’Adinkra, Armelle Touko, la plateforme sera lancée dès le 31 janvier prochain. Les supports numériques, tels les smartphones, des tablettes, des desktops ou laptops et télévisions, sont éligibles pour y accéder. La Ceo rappelle que c’est l’une des solutions incitatives, dont l’objectif est de pousser les enfants à aimer la lecture. Entre autres produits, Adinkra présente des livres illustrés, des livres audios et des jeux éducatives. L’abonnement étant le préalable pour l’accès à ces contenus. Pour des éventuels abonnés, la plateforme propose des forfaits découverte, semestriel, annuel et school. L’abonnement standard donne droit à un compte parent et deux comptes enfants, avec une marge de manœuvre au parent disposant plus de ressources, d’ajouter d’autres comptes enfants.

L’interface présente une barre de menu constituée de : Accueil, Espace, Abonnement, Contact et Paramètre. L’« Accueil » met en exergue des livres, donnant la possibilité à l’abonné de cliquer sur « lire maintenant » ou de cliquer sur « playlist », pour lire ultérieurement. Le menu « Espace » prévoit l’Espace-parent, où le parent peut savoir le nombre de livres lus par les enfants ; il peut configurer le menu pour leur imposer des heures de lecture ; ou verrouiller le compte quand il souhaite que des enfants se concentrent uniquement sur leurs programmes scolaires. « Mon Espace » est dédié au parent lui-même. La « playlist » permet au parent ou à l’enfant de choisir un livre qu’il aime parmi ceux proposés à Accueil, ou qu’il lira quand il disposera du temps. Le sous-menu « Ressource » quant à lui permet de visualiser les contenus téléchargeables ou imprimables, telles les fiches de parentalité positive (astuces pour les parents à apprendre des règles de bonne conduite à leurs enfants : comment se comporter à l’école, ne plus voler) ; les fiches éducatives ; les fiches ludiques (jeux et quiz) et les fiches de coloriages (initiant l’enfant à l’art plastique).

La mise en œuvre du projet s’est faite avec des difficultés. Sans ressources financières suffisantes, Armelle Touko devrait trouver un partenaire pour le développement et la maintenance de la plateforme. L’autre défi était de trouver des auteurs maitrisant l’écriture adaptée aux enfants. La Ceo dit avoir formé des auteurs sélectionnés pour la cause. Le but dit-elle étant d’améliorer leurs niveaux d’écriture. Armelle envisage déjà renforcer son équipe. Assurant la tâche d’administrateur de la plateforme, elle est assistée par un graphiste qui conçoit les visuels, une assistante éditoriale qui joue le rôle entre autres de secrétaire de rédaction (relecture des textes) et une vingtaine d’illustrateurs (dessinateurs) travaillant en freelance (pigistes ou travailleurs indépendants), qui sont payés en fonction des contenus qu’ils proposent.