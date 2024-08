CAMEROUN :: Tension chez les militaires retraités : le ministère de la Défense tente d'apaiser la situation :: CAMEROON

La tension monte chez les militaires retraités camerounais suite à une baisse significative de leurs pensions. Face à cette situation préoccupante, le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo, a rapidement pris des mesures pour tenter d'apaiser les esprits.

Le colonel Joël Émile Bamkoui, patron de la sécurité militaire (SEMIL), a reçu l'ordre de sa hiérarchie de rencontrer une délégation d'officiers et sous-officiers. L'objectif de cette réunion était d'expliquer les raisons de la réduction des allocations chez certains retraités militaires.

Lors de cette entrevue, le colonel Bamkoui a exposé les motifs de cette baisse, principalement liée à un processus d'assainissement du fichier solde de l'État. Ce dernier a été initié conjointement par le ministère des Finances et celui de la Défense, dans un contexte de difficultés budgétaires.

Le principal problème soulevé concerne l'incapacité de nombreux militaires retraités à fournir les justificatifs nécessaires, notamment les actes de naissance des enfants qu'ils ont déclarés. Cette situation a conduit à une révision à la baisse des allocations familiales pour les personnes concernées.

Cependant, cette explication n'a pas convaincu l'ensemble des militaires retraités. Dans un message adressé à leurs camarades, ils expriment leur mécontentement et leur scepticisme quant aux véritables raisons de cette réduction. Selon eux, ce ne sont pas les allocations perçues frauduleusement qui sont à l'origine des difficultés financières de l'État, mais plutôt la mauvaise gestion et les détournements de fonds.

Cette situation met en lumière les défis auxquels fait face le gouvernement camerounais dans sa gestion des finances publiques et des pensions militaires. D'un côté, il y a une volonté d'assainir les comptes et de s'assurer que les allocations sont versées à bon escient. De l'autre, on trouve des retraités militaires qui se sentent lésés et qui remettent en question les priorités du gouvernement en matière de lutte contre la corruption et la mauvaise gestion des fonds publics.

Le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo, se trouve ainsi face à un défi de taille : répondre aux préoccupations légitimes des militaires retraités tout en poursuivant les efforts d'assainissement des finances publiques. La manière dont cette crise sera gérée pourrait avoir des répercussions importantes sur le moral des troupes actuelles et futures, ainsi que sur la perception de l'armée au sein de la société camerounaise.

Il reste à voir si les explications fournies par le colonel Bamkoui et les démarches entreprises par le ministère de la Défense suffiront à apaiser les tensions ou si d'autres mesures seront nécessaires pour résoudre ce conflit. Une chose est sûre : cette affaire souligne l'importance d'une gestion transparente et équitable des pensions militaires, ainsi que la nécessité d'un dialogue continu entre les autorités et les retraités de l'armée.