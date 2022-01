CAMEROUN :: Drame du stade d'Olembé : Émouvant album photo d'une jeune doctorante tuée (images) :: CAMEROON

Elle ne portera jamais malheureusement le titre de Docteur. NGA NDONGO MESSI Marie Laure était étudiante en Doctorat 2è Année, au département d'Histoire de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines de l'Université de Yaoundé I. Âgée de 27 ans seulement, elle a péri dans la tragique bousculade de l'entrée sud du stade d'Olembé (Yaoundé) qui lundi dernier, a entraîné la mort de plusieurs personnes.

La tragédie est intervenue alors que de milliers de personnes encore retenues à l'extérieur pour plusieurs diligences, essayaient de regagner le stade, à quelques minutes du match de 1/8 de finales de la 33 ème Coupe d'Afrique des Nations (CAN) entre le Cameroun et les Comores.

Marie Laure est décrite comme une brillante étudiante qui était bien partie pour être consacrée docteure en 2024. Habitante du quartier Cité Verte à Yaoundé, la jeune dame laisse sa vie sur le carreau, pour sa passion pour les Lions indomptables du Cameroun.

La mort de NGA NDONGO MESSI Marie Laure a officiellement été annoncée hier, par le recteur de l'Université de Yaoundé I, le Pr Maurice Aurélien SOSSO. L'album photo de la jeune dame pleine de vie, a grandement ému la toile qui n'en revient pas de cette tragédie somme toute évitable.

Familles, amis et connaissances de Marie Laure restent sans voix, et pleurent toujours cette fan de l'équipe du Cameroun qui meurt tragiquement, abandonnant ses prestigieuses et laborieuses études.