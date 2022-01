CAMEROUN :: YAOUNDE: UNE DEFLAGRATION FAIT DES MORTS DANS UNE BOÎTE DE NUIT :: CAMEROON

Le quatier huppé de Bastos ( 2è arrondissement de la capitale politique du Cameroun), dans le feu, les larmes et le sang. Un incendie a fait plusieurs morts dans une boîte de nuit de ce quartier élitiste. Les flammes seraient consécutives à une violente explosion. Les images sont horribles. L'on voit des corps brûlés à des degrés divers, et jonchant le sol de la boite de nuit dénommée LIV'S CLUB située au quartier Bastos. La susdite boite de nuit est aussi appelée " ANCIEN YAOBA", et se trouve face ENEO ( Sonel ) Nlongkak, non loin du supermarché Casino, en allant vers le lycée technique Charles Atangana. C'est vers 2 heures 30 de ce dimanche, que l'explosion mortelle a eu lieu.

Sur les origines de l'incendie, certaines sources évoquent l'ouverture spectaculaire d'une bouteille de champagne par un groupe de noceurs. Des informations que nous ne sommes cependant pas à mesure de confirmer ou non. L'opération aurait alors provoqué un court-circuit au niveau du plafond de la boite de nuit.

D'autres sources parlent plutôt de l'oxygène partie de l'entrée de la boîte, et laquelle aurait alors attisé le feu. Sapeurs pompiers et forces de l'ordre étaient sur les lieux. Des blessés ont été référés dans les hôpitaux de la ville.

Le nombre de morts n'est pas encore connu. Des enquêtes en cours lèveront peut-être le voile sur cette tragédie de la boite de nuit LIV'S CLUB de Bastos à Yaoundé.