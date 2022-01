Cameroun : La problématique du signal wifi dans les grandes villes :: CAMEROON

La communication reste l’un des problèmes majeurs que nous rencontrons le plus dans les pays en voie de développement et reste un frein dans l’économie des pays. Nous restons toujours dans la même lancée, plusieurs chercheurs se sont mis au travail pour développer des systèmes de transfert des données rapide et à moindre coût. C’est ainsi que naitront des appareils de communications sophistiqués pouvant être eux sans fil c’est le cas des ordinateurs, des Smartphones, des modems internet. Ces systèmes d’informations sans fil peuvent être par exemple des appareils équipés des cartes Bluetooth ou Wifi.

Les moyens de transfert de données et ses inconvénients

Plusieurs sociétés dans le monde, industries sont tombées en faillite juste à cause des transferts des données mal protégées par les informaticiens ou les patrons et que chacun pouvait manipuler à sa guise. Nous pouvons citer ici le cas des cassettes, des CD, des DVD et des Clé USB. Ces derniers biens qu’ils sont importants pour nous, ils ne restent pas les moyens les plus fiables pour transporter les données d’un lieu à l’autre car ils peuvent être attaqués par des virus, brulés lors d’un incendie pour ne citer que ceux-là empêchant et facilitant les transferts rapides des données.

Appareil facilitant le transfert des données rapides et sans fil : les Wifi.

De nos jours plusieurs appareils électroniques que nous utilisons sont dotés des systèmes Wifi permettant l’inter échange des données à des distances très appréciables sans toutefois se déplacer ou brancher des ports et des câbles de communication, nous palerons ici des réseaux hauts débits. L'appellation « Wi-Fi » est une abréviation de l'expression Wireless Fidelity que l'on peut traduire par « fiabilité du sans fil ». Avec l’avancement de la technologie nous voyons maintenant des appareils amplificateur wifi permettant de porter les informations à des distances plus longues que l’initiale. Ce dernier est branché à une charge électrique et connectée à plusieurs appareils facilitant les échanges de données et se déroule en toute discrétion.

Devenu indispensable au quotidien, le Wi-Fi vient ici révolutionner notre rapport avec l’internet et permet de partager une même connexion entre plusieurs appareils. Nous n’avons que cité les bienfaits du Wifi, qu’elles sont ses inconvénients pour la société ?