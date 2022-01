CAMEROUN :: Crise économique à la Crtv: Des centaines d'employés bientôt à la porte :: CAMEROON

La Cameroon Radio and Television ( CRTV), média audiovisuel gouvernemental camerounais, envisage de se séparer de plusieurs centaines de ses employés, pour des raisons économiques et financières.

Selon nos informations, le directeur général ( Dg) de cette entreprise, Charles NDONGO, a depuis plusieurs mois, requis les services du cabinet ATANGANA, afin d'auditer pour un éventuel dégraissage des 2000 employés que compte le média à capitaux publics. 70 millions francs CFA déboursés à l'expert qui aux dires de nos sources, n'attendrait plus que le feu vert du patron de la CRTV, pour prononcer la fatidique sentence qui verra alors des centaines d'employés au chômage. Plusieurs personnes jugent pléthoriques, les effectifs de la CRTV, avec à la clé,384 postes à responsabilité, alors que recettes publicitaires et redevance audiovisuelle ne suivent pas la cadence.

Seulement, le licenciement éventuel de plusieurs centaines d'employés de la CRTV, n'émeut vraiment pas l'opinion qui juge anachronique le fonctionnement de ce média, et trop "administratif et bureaucratique pour être attrayant", selon une experte en gestion des médias. Pour d'autres, cela leur est égal, pour un média qui sert plutôt de propagande au régime, manipule les masses non avisées, et n'informe point.

Toutefois, l'opinion exige que les droits sociaux des personnels qui seront licenciés, soient respectés, pour que ces derniers puissent se reconvertir dans d'autres activités génératrices de revenus.