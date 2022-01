CAMEROUN :: Joka, Tanière des Lions indomptables inauguré :: CAMEROON

Ce dimanche 16 Janvier 2022, le stade CICAM de Douala a vu le village du Joka, tanière des Lions indomptables être inauguré en son sein.

C’est la fête du football africain qui se déroule depuis ce 09 janvier au Cameroun. Après une longue attente, après cinquante bonnes années de sevrage, le Cameroun abrite enfin la seconde CAN de son histoire. Une CAN qui qui se prépare à cet effet depuis 2014, après le dernier glissement de date ( 2018) car, le pays des Lions indomptables était sensé l’organiser en 2019.

Après une longue attente et de longues batailles, le pays a donc sa CAN, et il faut tout faire pour la rendre majestueuse, impeccable et attrayante. Tout cela commence avec le spectacle et l’ambiance. Se souciant des populations ne pouvant pas avoir accès aux stades ou ne pouvant pas s’offrir le luxe d’avoir des tickets d’entrée, le maire de la ville de Douala, le Dr Roger Mbassa Ndine a tenu à mettre les populations dans des conditions adéquates en leur offrant plusieurs Fans Zone partout dans la ville.

Sous le haut patronage du gouverneur de la région du Littoral, du laire de la ville, du président de la Fecafoot, le village du Joka a été officiellement ouvert ce dimanche, 16 janvier 2022 au stade CICAM. Pour permettre en effet de vivre tous les matchs de la CAN comme si on était au stade, le village du JOKA se présente comme le lieu idéal pour vivre tous les matchs de la compétition. Effectivement, le village du joka, tanière des Lions indomptables est parfaitement équipé puisque disposant d’un écran géant, d’un podium pour plusieurs prestations artistiques,et de plusieurs stands de vente.

Le village du JOKA est le fruit d’une grande collaboration entre la mairie de la ville, le groupe SABC, la FECAFOOT et la société de téléphonie mobile YOOMEE. En effet, dès sa prise de fonction à la tête de la Fécafoot, Samuel Eto’o œuvre pour le rayonnement du football camerounais et au Cameroun, sur tous les plans. D’où ce partenariat avec le groupe SABC.

Lors de son discours ce dimanche, Samuel Eto’o a tenu encore à remercier le groupe SABC pour la confiance qu’il accorde et le travail qu’il abat pour permettre au football camerounais de renaitre de ses cendres.

EMMANUEL DE TAILLY, DG du groupe Sabc a souligné que ce n’est que le début, car les SABC seront désormais derrière le football au Cameroun, toujours derrière les Lions

indomptables. Le groupe sera un acteur majeur dans le relèvement du football au Cameroun.

Le football ne sera plus jamais seul, il ne sera plus abandonné. Désormais, pour toute la suite de la CAN, le village du JOKA est prêt à vous accueillir. On s’y sent comme si on était au stade.