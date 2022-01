CAMEROUN :: Can 2021: La Côte- d’Ivoire accrochée in extremis à cause d’une bourde de son gardien :: CAMEROON

Menés 2-1 jusqu’à la fin du temps réglementaire, les Sierra leonais vont se faire aider par le portier ivoirien pour arracher l’égalisation à la dernière minute du temps additionnel. Côte-d’Ivoire - Sierra Leone, était la première affiche des matchs comptant pour la deuxième journée de la poule E logée à Douala. Après une première victoire poussive face à la Guinée Equatoriale, les Ivoiriens se devaient de confirmer leur statut de favori devant une modeste équipe de Sierra Leone qui a quand même réussi l’exploit de tenir en échec les champions d’Afrique algériens, lors de leur premier match. C’est donc tambour battant, que les hommes de Patrice Beaumelle entament la rencontre. dès la 10è minute. Bangura va faucher Wilfried Zaha dans sa surface de réparation. La sanction est sans appel : penalty.

Franck Kessié le spécialiste ivoirien des penaltys va voir sa tentative stoppée par Kamara le portier Sierra léonais. Ce dernier ne pourra cependant rien à la 25è, lorsque Sébastien Haller va placer un tir croisé après une passe de Wilfried Zaha. Côte-d’Ivoire 1, Sierra Leone 0. C’est sur ce score que les deux formations vont partir à la pause. Du retour des vestiaires, on va retrouver des Sierra léonais plus entreprenants et pleins de volonté. C’est ainsi que 10 minutes après la pause, Musa Kamara va réussir à tromper le gardien Sangaré sur une frappe du gauche, mettant les deux équipes à égalité. Le match va s’équilibrer pendant un bout de temps, jusqu’à la 65è, moment choisi par Nicolas Pépé pour ouvrir son compteur buts, d’une frappe enroulée du gauche. Côte - d’Ivoire 2-1 Sierra Leone. Alors qu’on s’achemine vers une victoire tranquille des hommes de Patrice Beaumelle, le gardien ivoirien Sangaré va commettre une bourde qui va coûter la victoire à son équipe Sur une tête en retrait de son défenseur, le portier veut sauver le corner mais il relâche le ballon, avant de faire une cabriole pas très académique. Le cuir atterrit alors dans les pieds de Alhaji Kamara, qui n'a plu qu'à pousser le ballon au fond des filets pour arracher l'égalisation à la dernière seconde (2-2). Visiblement blessé sur cette action , Badra Ali Sangare sera évacué sur civière. La Côte- d'Ivoire ayant effectué tous ses changements, c'est Serge Aurier qui va terminer la rencontre dans les buts. Un match nul qui a un goût de victoire pour la Sierra Leone, et qui sonne comme une défaite pour les Ivoiriens qui devront alors batailler dur lors de leur prochaine sortie choc face à l’Algérie, le 20 janvier prochain.