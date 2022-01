CAMEROUN :: Prolongation carrière du Pr Sosso: La passe de Paul Biya à un universitaire de calibre mondial :: CAMEROON

" Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont mes voies, ainsi parle l'Eternel." Quoi de mieux que cette inspiration tirée de la Bible, plus exactement du Livre du Prophète Esaie, pour résumer la déconvenue de tous ceux qui ont trouvé leur plaisir et bonheur à avoir pour activité principale, pondre d'ignobles et puantes calomnies à l'endroit de Sa Majesté le Pr Maurice Aurélien SOSSO, Recteur de l'Université de Yaoundé I. Une université qui brille pourtant de mille feux, depuis qu'elle est dirigée par ce précoce Docteur en Médecine, ce précoce Professeur Agrégé de Médecine ( Chirurgie générale). Depuis 2013, et plus encore ces deux dernières années, l'Université de Yaoundé I est régulièrement classée parmi les meilleures universités d'Afrique et du monde. Une performativité qui ne plait pas sans doute à plusieurs, au seul motif qu'elle est, certes, le fait de toute une équipe managériale, des enseignants et des chercheurs, mais aussi, et d'abord, le fait d'un manager, d'un universitaire de haut vol, aguerri aux us et coutumes universitaires du Cameroun, d'Afrique et du monde: Sa Majesté Monsieur le Professeur Maurice Aurélien SOSSO.

En fait. Le 06 janvier 2022, Son Excellence Paul BIYA le Président de la République, Chef de l'État, a, par un décret, prolongé la carrière du Prof. Maurice Aurelien SOSSO, Recteur de l'Université de Yaoundé I. Sage, Patriarche, Visionnaire, Sa Majesté Paul BIYA ( le véritable Zomlo'o des Zomlo'o), a jugé selon sa grâce et son bon plaisir ( tout est grâce, et toute chose reçue ne dépend pas de combien nous sommes bons, intelligents, méritants, beaux ou belles, mais de la bonté du dispensateur de la grâce), de prolonger une seconde fois, la carrière du Recteur de l'Université de Yaoundé I. " Article 1er: il est accordé à Monsieur SOSSO Maurice Aurélien, Professeur [..] une prolongation d'activité de deux (02) ans pour la période allant du 25 janvier 2022 au 25 janvier 2024...", lit-on dans le décret suffisamment partagé sur les réseaux sociaux. En effet, il s'agit là de la seconde et ( dernière ?) prolongation de la carrière du Prof. Maurice Aurélien SOSSO. La première a eu lieu il y a deux ans, et prend fin ce 25 janvier 2022. Le décret du Chef de l'État laisse de toute façon voir que le Recteur de l'Université de Yaoundé I aura 69 ans à la fin de sa seconde prolongation, le 25 janvier 2024.

Outre le caractère gracieux de l'acte présidentiel, Paul BIYA a-t-il renouvelé sa très haute confiance à un blanc bec ? Je vous invite à jeter un regard machinal sur le parcours académique et administratif du Prof. Maurice Aurélien Sosso dont il serait un vrai calvaire pour vos yeux, de vous décliner ici, le curriculum vitae qui ne tiendrait pas sur 25 pages.

- Recteur de l'Université de Yaoundé I, de juin 2012 à nos jours ;

- Inspecteur Général des Services au ministère camerounais de l'Enseignement Supérieur, de septembre 2005 à juin 2011;

- Vice-recteur en charge des Enseignements, de mai 2000 à septembre 2005;

- Vice-recteur chargé de l'inspection, d'octobre 1998 à mai 2000 ;

Doyen de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales ( FMSB) de l'Université de Yaoundé I, d'octobre 1993 à janvier 1999 ;

Coordonnateur du Cycle Spécialisation de Chirurgie générale à la FMSB de l'Université de Yaoundé I, de septembre 1989 à décembre 2004.

Professeur titulaire hors échelle, Maurice Aurélien SOSSO est un esprit académique précoce. Il est le tout premier Camerounais ayant obtenu sin Doctorat en Médecine au CUSS ( devenu FMSB)de l'Université de Yaoundé, et ayant brillamment passé le concours d'agrégation française de Chirurgie, en 1990 à Paris en France. Avec 42 ans de carrière, il est plus qu' expérimenté aujourd'hui : le Pr Maurice Aurélien SOSSO est une bibliothèque, une précieuse mémoire de l'Université camerounaise. Une référence internationale et mondiale : il est Coordonnateur Général du Comité Consultatif du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur ( CAMES).

L'Éternel de par son principe de grâce ( faveur divine imméritée), a richement béni le Prof. Maurice Aurélien SOSSO, Chef traditionnel Sawa du village de Tondè dans le Nkam ( Littoral Cameroun). Que les uns et les autres ne se livrent donc plus à la folie de vouloir maudire et prononcer des paroles ignobles et calomnieuses sur celui que l'Éternel a béni, de peur d'être maudits et frappés par le malheur.

Béni soit Son Excellence Paul BIYA le Président de la République. Santé de fer et longue vie à vous Monsieur le Président. Que Dieu vous inspire et vous tienne à la main, pour conduire notre pays à la prospérité, à l'émergence, et le sortir des crises diverses.

Béni soyez-vous Monsieur le Recteur, Professeur Maurice Aurélien SOSSO. Que l'Éternel mon Dieu et tendre Père céleste vous accorde la vigueur du buffle, vous accorde longue vie, vous inspire sagesse, intelligence, pondération et justice dans vos ( re)nouvelles fonctions, et qu'il confonde toujours vos ennemis, s'en occupe et les gère !

" Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel." Que ceux qui ont des oreilles entendent cette section de la parole puissante de Dieu, et qu'elle parle à leur coeur.