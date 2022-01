Le Mouvement de Février 2008 appelle au réveil de l'Afrique et à la solidarité avec le peuple malien :: AFRICA

Le Mouvement de Février 2008 au Cameroun, qui promeut la promotion des valeurs humaines en Afrique, appelle à la une mobilisation générale contre les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Mali et appelle à la mobilisation générale pour la reprise du dialogue entre les autorités maliennes de Transition et la CEDEAO.

Ci dessous, la lettre du Mouvement de Février 2008 adressée à Monsieur Assimi Goita, Président de la Transition au Mali

A Monsieur ASSIMI GOITA Président de la Transition au Mali

Bruxelles, 13 janvier 2022

Objet : Lettre de soutien

Monsieur Le Président et cher frère,

Le Mouvement de Février 2008, (association qui promeut les valeurs humaines et la démocratie en Afrique) dont j’ai l’insigne honneur d’être le président, s’inquiète des sanctions prises contre le gouvernement de Transition au Mali, le 09 janvier 2022, lors de la session extraordinaire, à Accra, par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine(UEMOA).

Sanctions qui n’ont pour seul but que d’asphyxier l’économie et le peuple malien pour provoquer une guerre civile.

Le Mouvement de Février 2008, tout en appelant à une reprise sans délai du dialogue entre le gouvernement malien de Transition et les institutions sous régionales, se félicite des mesures de réciprocité prises par les autorités maliennes de Transition pour la survie du peuple, et apporte son soutien total à cet acte de résistance suprême :

1- Rappel de tous ses ambassadeurs dans les pays de la CEDEAO et suspension de tout dialogue avec les institutions régionales.

2- Fermeture des frontières aériennes et terrestres avec lesdits pays

3- Le Mali se réserve le droit de se retirer de la CEDEAO dans les jours à venir

4- Le Mali dénonce un braquage de la CEDEAO et de l'UEMOA avec le gel de ses avoirs

5- Le Mali dénonce les chefs d'État de la CEDEAO qui selon lui sont "instrumentalisés par des puissances étrangères"

6- L'arrivée des forces d'attente de la CEDEAO, considérée par le Mali comme une agression et le Mali se défendra. Le Mali appelle ses forces armées et de sécurité, les maliens de l'intérieur et de la diaspora, notamment les jeunes, à commencer par se mobiliser pour défendre la patrie

7- L’assurance par le gouvernement malien que toutes les dispositions pratiques sont déjà prises pour assurer l'approvisionnement régulier du pays

8- L’appel du gouvernement lancé au peuple malien, à la solidarité et à la vigilance, pour dénoncer tous les traîtres.

9-Le gouvernement malien invite ses partenaires étrangers fidèles à rester à ses côtés pour défendre sa souveraineté et libérer le territoire national

Le Mouvement de Février 2008 est conscient qu’en voulant sanctionner le gouvernement de Transition au Mali, la CEDEAO a décidé de faire souffrir un peuple qui demande d'être accompagné pour maîtriser son processus démocratique.

Ce qui se passe actuellement au Mali sera le point de départ de la rupture qui se fera bientôt dans toute l’Afrique et l’histoire en retiendra.

Ce que la CEDEAO cherche sur le Mali, elle trouvera.

Le gel des actifs maliens au sein de la banque centrale de l’Afrique de l’Ouest doit amener le Mali à réfléchir autrement.

Des organisations qui prennent des décisions qui vont à l’encontre des peuples sont du mauvais côté de l’histoire. La fermeture des frontières, la suspension des aides financières, c’est une occasion pour le Mali d’ouvrir une autre porte.

Monsieur le Président de la Transition ,

En vous renouvelant nos sincères compliments ainsi que nos encouragements de citoyen et surtout de patriote panafricain, nous nous faisons un devoir, de vous accompagner dans votre difficile et lourde mission.

Nous soutenons et défendons chaque fois que c’est nécessaire, légitime et légal, les droits de nos peuples.

Fait à Bruxelles le 13 janvier 2022

Marcel TCHANGUE

Président du Mouvement de Février 2008