CAMEROUN :: Can Total Energies 2021: Prudential et la Caf main dans la main :: CAMEROON

La compagnie d’assurance historique s’est engagée auprès de lintance faîtière du football à être l’assureur officiel de 33è édition de la coupe d’Afrique des nations mais aussi à se développer et à investir en Afrique

Un accord de sponsoring avec la Confédération Africaine de Football (CAF) pour devenir le partenaire assureur officiel de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021 a été signé à Douala entre Prudential Africa et la Caf

Lors d'une conférence de presse pour annoncer le parrainage, Eric Mboma, directeur général de Prudential pour la région Afrique du Nord, a déclaré que le parrainage souligne l'engagement de Prudential envers le continent africain.

« Alors que nous développons notre entreprise en Afrique, nous voulons également soutenir la passion et le talent de ses habitants. Les Africains partagent un amour commun pour le football et nous sommes honorés de faire partie d'un tournoi qui unit le continent et rassemble les plus brillants talents du football africain.



Commentant le partenariat, le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), M. Véron Mosengo-Omba, a déclaré : « Nous sommes ravis et ravis d'avoir à bord Prudential en tant que partenaire. Nous partageons un objectif commun dans notre engagement à développer les talents locaux et à favoriser la prospérité pour le peuple africain. »

M. Mboma a ajouté : « À travers le sport, Prudential veut encourager les gens à rester actifs et à adopter un mode de vie plus sain. En tant qu'assureur vie, nous pensons que la santé et le bien-être sont importants pour que les gens mènent une vie épanouissante. »

La CAN 2021 a déjà commencé et se poursuivra jusqu'au 6 février 2022 avec le Cameroun comme pays hôte.

Il faut noter que Prudential est un groupe mondial de services financiers qui fournit des produits et services d'assurance-vie, de retraite et de gestion d'actifs à environ 20 millions de clients en Asie et en Afrique.

Prudential a des opérations d'assurance-vie dans huit pays d'Afrique : Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Togo, Ouganda, Zambie et Nigeria. Depuis près d'une décennie, l'assureur vie propose des solutions d'assurance et de santé abordables. Aujourd'hui, elle sert plus de 1,7 million de clients à travers un réseau de distribution de plus de 13 000 agents et 600 agences.