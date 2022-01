CAMEROUN :: Can Total Energies 2021: L’Algérie accrochée d’entrée :: CAMEROON

Le champion d’Afrique a été tenu en échec par la modeste équipe de Sierra Leone.

La première sensation de la can 2021 est là. Le champion d’Afrique et ultra favoris de la compétition vient de se faire accrocher la Sierra Leone. Alors que tous les pronostics donnaient l’Algérie large vainqueure de cette rencontre inaugurale du groupe E .les coéquipiers de Riyad Marhez n’ont pas pu inscrire le moindre but dans cette rencontre inaugurale malgré la présence de ses atouts offensifs que sont Bellaili, Marhez et autre Slimani.

La désignation de Mohamed Kamara le gardien de but Sierra léonais comme homme du match est l’illustration parfaite du rôle que ce dernier aura joué dans la préservation de ses buts. Il sortira de cette rencontre sans aucun but encaissé malgré les multiples tentatives algériennes.

Que se soit celle de Bensebaïni à la 62è minute ,bendebka à la 67è ou encore Belaili a la 74è , l’Algérie va réellement pêcher dans sa finition n’arrivant pas à tromper un kamara des grands jours.

Les dernières minutes de cette rencontre seront de véritables sessions d’attaques -Défense de la part des algériens de plus en plus entreprenants.

L’entrée d’un Bagdad Bounedjah plein de volonté va donner des sueurs froides à La Défense Sierra léonaise qui va plier sans jamais rompre.

L’Algérie va donc terminer cette rencontre sans inscrire le moindre but malgré sa pléthore d’attaquants. La rencontre s’achèvera sous le score nul et vierge de zéro but partout au grand bonheur de l’équipe de Sierra Leone qui en accrochant un point contre l’Algérie réalise une sacrée performance et se positionne directement comme un sérieux prétendant au second tour.