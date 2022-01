MONDE ENTIER :: Super coupe d’Espagne: Barcelona affronte le Real DE Madrid en direct sur Startimes :: WORLD

Quand les deux plus prestigieux clubs du monde s’affrontent, les fans de football de toute la planète trépignent d’impatience. Et quand c’est à l’occasion d’une demi-finale, le match n’en devient que plus palpitant.

Les deux géants du football espagnol, Barcelone et le Real Madrid, se rencontrent mercredi dans le cadre de la Supercoupe d’Espagne à Riyad, en Arabie Saoudite.

Le Real n’a obtenu aucun trophée l’an dernier mais il est bien placé pour changer les choses cette année. Actuellement en tête du championnat espagnol avec 49 points en 21 matchs, le club devance de cinq points son dauphin, Séville, qui compte toutefois un match de retard.

L’une des raisons de ce succès tient au duo d’attaquant composé de Karim Benzema et Vinicius Junior. A eux deux, ils ont marqué plus de la moitié des 45 buts du Real cette saison. Benzema a troubé le chemin des filets à 17 reprises contre 12 pour Vinicius. Ils cumulent également 17 passes décisives l’un avec l’autre.

Benzema et Vinicius ont marqué les quatre buts de la victoire 4-1 du Real contre Valence ce week-end, ce qui a permis à Benzema d’atteindre les 301 buts pour le club. Seuls Alfredo Di Stefano (308), Raul (323) et Cristiano Ronaldo (451) ont fait mieux.

De son côté, Barcelone n’a pas encore digéré le départ de Messi. Le club est sixième du championnat à 17 points de son rival de la capitale. Et en Ligue des champions, l’aventure a vite tourné court avec une élimination en phase de qualifications. Une première depuis l’an 2000.

Et ce week-end, l’équipe a fait match nul 1-1 contre Grenade. L’entraîneur Xavi a laissé le jeune espoir Ansu Fati, de retour de blessure, au vestiaire.

« Ansu va bien. Il y avait une chance de l’avoir dans l’équipe mais nous ne voulions prendre aucun risque. Nous l’avons gardé au chaud. Il sera avec nous pour la Supercoupe, ce qui est une grande nouvelle pour nous. Il fait une grande différence. »

C’est la troisième fois que la compétition oppose quatre équipes. Le lendemain du match Barcelone-Real Madrid, l’Athletic Bilbao affrontera Atlético Madrid pour la deuxième demi-finale de la Supercoupe.

Les fans de football pourront suivre les trois matchs de ce tournoi relevé en direct et en HD sur StarTimes.