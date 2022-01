CAMEROUN :: CAN TOTAL ENERGIES 2021: LE PRÉSIDENT DU JURY DISCIPLINAIRE DE LA CAF SOMME LA DÉLÉGATION GABONAISE :: CAMEROON

Arrivée à Yaoundé dans la matinée du jeudi 06 janvier 2022, la délégation Gabonaise a pris sur elle de s'installer à l'hôtel Star Land. Pourtant, elle était censée s'installer à l'hôtel la falaise qui avait été choisi depuis le mois d'Août 2021.

C'est à la lumière de leur réaction que, Raymond Hack a réagi dans la soirée du même jour par voix de communiqué, instruisant les explications liées à cette violation des règlements et directives dès ce 07 janvier à 11 heures, faute de quoi l'affaire sera soumise au jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football(CAF).

Pierre Emerick Aubameyang et ses coéquipiers n’auraient pas apprécié le cadre. Ils ont déménagé pour s’installer plutôt à Starland, une nouvelle structure hôtelière qui vient de voir le jour dans la capitale du Cameroun. À l’hôtel La Falaise de Yaoundé, le Gabon devait cohabiter avec le Cap vert, équipe du groupe A déjà présente au Cameroun.

Logé dans le groupe C, le Gabon disputera son premier match de la CAN, le lundi 10 janvier 2022 face aux Comores au Stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Le Maroc et le Ghana sont ses deux autres adversaires en phase de poules.