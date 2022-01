CAMEROUN :: PLUS DE 75 MILLIARDS DE FCFA ADOPTES COMME BUDGET POUR LA REGION DU LITTORAL :: CAMEROON

La région du Littoral peut déjà exploiter son budget pour l’année 2022. Elevé à plus de 79 milliards dont environ 13 milliards de FCFA pour le fonctionnement et plus de 63 milliards de FCFA pour l’investissement, la région du littoral peut dore et déjà se lancer dans ses réalisations pour le compte de l’année 2022. Des réalisations comme la finition des travaux sur la sortie est de la ville de Douala par exemple.

Mais la grande nouveauté cette année est la nouvelle taxe sur les transferts d’argent. Une taxe qui a été qualifiée de source innovante de revenue fiscale Ce mercredi 05 Janvier 2022 à la salle polyvalente des services du gouverneur du littoral s’est tenue la cérémonie de lancement du budget de l’ETAT pour l’exercice 2022 dans la circonscription financière du littoral 1. La cérémonie a été présidée par le Secrétaire Général des Services du Gouverneur.

Après la loi No 2021/026 du 16 Décembre 2021 portant loi des finances du Cameroun pour l’exercice 2022 promulguée par le président de la république le 16 Décembre 2021 et la signature de la circulaire portant instruction relative à l’exécution des lois de finances, du suivi et du contrôle du budget de l’Etat le 30 Décembre 2021 par le ministre des finances, le lancement du budget 2022 était déjà attendue. En effet, tous les facteurs étaient déjà réunis pour que le budget puisse démarrer. Celui-ci est désormais exécutable depuis le 05 Janvier 2022. Avec l’incapacité des acteurs à exécuter le budget sur un an, l’Etat se trouve dans de nombreuses situations qui causent son endettement interne.

L’objectif pour l’année 2022 est de travailler plusieurs secteurs pour rendre ainsi le budget exécutable sur une année civile (1er Janvier- 31 Décembre) et faire cesser les chevauchements d’exercice budgétaire. Dans sa présentation ce 05 Janvier, Sophie BOUMSONG, chef de Division de la réforme budgétaire, DGB-MINFI a fait mention de cela : « il y’a comme une incapacité pour les acteurs à faire exécuter le budget pour une année et de le clôturer et d’en faire le reporting dans les délais légaux… ».

Il n’y a pas de respect de l’annualité budgétaire ce qui est l’un des principaux problèmes auxquels l’Etat fait face. Comme nouveauté de ce budget 2022, on peut noter qu’il y’a un changement de référentiel comptable, l’arrimage des comptes budgétaire aux cadres de présentation de la nouvelle nomenclature budgétaire de l’Etat, l’alignement des programmes budgétaire dans la SND30 (Nouvelle stratégie nationale de développement).

Face à la presse, Sophie BOUMSONG DGB-MINFI pense que le bilan pour l’exécution du budget 2021 n’était pas un fin succès mais que tout peut être améliorer. Pour elle, il y’a toujours des problèmes de forclusions des budgets d’investissement mais une amélioration a été remarquée.

Pour que les choses s’arrangent, il faudrait placer les personnes qu’il faut à la place qu’il faut. Présentation du budget 2022 Le budget général de l’Etat s’élève à plus de 5 000 milliards de FCFA. Dans cela, il est à noter que pour :

-La Décentralisation, le budget alloué est de 240,2 milliards de FCFA

-Les Comptes d’affectation spéciaux eux ont reçu 152,7 milliards de FCFA dont 100 milliards juste pour la riposte contre le Covid et 52,7 pour les autres comptes

-Les Dépenses de sécurité un budget de 365,5 milliards de FCFA a été retenu

-Les Secteurs sociaux reçoivent 948 milliards de FCFA comme budget