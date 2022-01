Le président camerounais déterminé à restaurer la paix dans les régions en proie à l'insécurité :: CAMEROON

Le chef de l'Etat camerounais Paul Biya a réitéré vendredi la détermination inébranlable du gouvernement à restaurer la paix dans les régions en proie à des menaces sécuritaires.

Dans son traditionnel message radiotélévisé de Nouvel An, qui a duré une vingtaine de minutes, il a invité ses compatriotes à intensifier la collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin de neutraliser les fanatiques de la violence armée et de préserver l'intégrité du territoire.

S'il s'est félicité de ce que plusieurs adeptes de la secte islamiste Boko Haram ont déposé leurs armes dans la région de l'Extrême-Nord et sont pris en charge dans les centres de désarmement, de démobilisation et de réintégration, le président camerounais s'est par contre élevé contre ceux qui continuent de se livrer à des activités criminelles dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest,

"Qu'il soit bien entendu que les auteurs et commanditaires de tels actes seront recherchés sans relâche, où qu'ils se cachent, et sanctionnés avec toute la rigueur de la loi", a-t-il martelé.

Au plan sanitaire, M. Biya a invité les Camerounais à ne pas baisser la garde face à la pandémie de la COVID-19, à continuer à respecter les règles d'hygiène et les mesures barrières, et leur a demandé "de se faire vacciner, et de ne pas prêter le flanc aux conjectures complotistes qui foisonnent sur les réseaux sociaux, concernant le vaccin contre le coronavirus".

Au plan économique, après s'être félicité de la réalisation concrète de plusieurs projets de développement, le chef de l'Etat a estimé que les mesures prises, dans un environnement où la crédibilité de la signature du Cameroun a été confirmée, permettent d'envisager avec optimisme une relance économique et un relèvement du taux de croissance à 4,2% en 2022, contre 3,6% en 2021.

Exhortant le gouvernement à intensifier la sensibilisation de toutes les couches sociales à un usage citoyen des réseaux sociaux, il a en outre fustigé ceux qui profitent de ces espaces communicationnels pour déconstruire des contre-vérités sur la situation des droits de l'homme dans le pays, "véhiculées au sein de l'opinion internationale par certains contempteurs du Cameroun".

Appelant à la responsabilité individuelle et à la promotion de la culture de la paix, Paul Biya a en outre annoncé que "tous ceux qui se rendent coupables de malversations financières ou d'enrichissement illicite, en assumeront les conséquences devant les juridictions compétentes".

Evoquant la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football, qu'accueille le pays du 9 janvier au 6 février 2022, le président Biya a invité les Camerounais à réserver un accueil chaleureux aux 24 délégations sportives, aux officiels et à tous ceux qui y séjourneront à l'occasion de cette compétition.

Chaque jour est unique, chaque année est une promesse de joies et de découvertes. Que 2022 soit pour toi une année spéciale, que des milliers de petites joies viennent embellir ta vie.