CAMEROUN :: GUERRE AU NOSO: L'ODS SOIGNE "MEDECINS SANS FRONTIERE"

Dans un communiqué de presse rendu public le 31 décembre 2021, le coordonnateur général de l’Observatoire du développement sociétal (Ods), critique l’Ong Msf, qui soutiendrait les terroristes dans les régions anglophones en crise.

Fidèle à ses principes et à ses objectifs, l’Ods s’offusque contre l’Ong Médecin sans frontière. Comme à chaque événement sociopolitique, visant à menacer la paix sociale au Cameroun, l’organisation s’est saisie de ce qui conviendrait d’appeler l’affaire Msf, l’accusant de soutenir les exactions terroristes au Cameroun. Le 31 décembre 2021, le coordonnateur de l’Ods, Lilian Koulou Engoulou, fait une sortie publique dans laquelle il engage la responsabilité des journalistes, face à ce fait d’actualité. Le communiqué du ministre de la Défense, du 27 décembre dernier en est le prétexte.

Il s’agit du récit de l’opération de Msf stoppée, au moment où certains de ses responsables préparaient une « exfiltration clandestine des terroristes blessés par balles ». C’était lors d’une confrontation entre présumés terroristes et les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie de Tinto, une bourgade située dans l’arrondissement de Upper-Bayang, département de la Manyu, région du Sud-ouest. La scène de la confrontation se produit le 25 décembre, et celle de l’immobilisation du véhicule de Msf, transportant le présumé terroriste blessé par balle, par les éléments du Bataillon d’intervention rapide (Bir), se déroule le 26 décembre, au check point de Nguti dans le même arrondissement.

« L’heure n’est plus à la léthargie (sommeil profond causé par une maladie, Ndlr), ou à l’auto encensement, mais plutôt à la vigilance de tous les instants », a déclaré Lilian Koulou Engoulou. Le coordonnateur de l’Ods rappelle que l’agissement de Msf qui a pour vocation de sauver les vies, peut se comprendre du moment où il est en situation d’exercice de sa mission humanitaire. « Mais qu’une telle organisation s’engage à préparer et à exécuter une opération d’exfiltration, est sans la moindre ambiguïté une atteinte à la sureté de notre pays et une violation flagrante des termes de son agrément sur notre sol ».

Et ajoute que cette action de Msf « consacre non seulement son indiscutable collusion avec les terroristes qui écument la région du Sud-ouest, mais également la nocivité de sa présence au Cameroun ». Porté par la fibre patriotique, Lilian Koulou 3encourage les forces de défense et les camerounais, épris de paix, « à se mobiliser pour construire un pays fier et fort ».

Créée le 22 décembre 1971 à Paris, Médecins sans Frontières est une organisation humanitaire qui apporte des soins médicaux à des populations dans des contextes de guerre, de famine, d'épidémies, de catastrophes naturelles ou de déplacement de populations.