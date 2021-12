CAMEROUN :: Yaoundé : les transporteurs toujours sur la voie publique :: CAMEROON

Le délai fixé par la mairie de la ville pour leur délocalisation est dépassé. Les syndicats des transporteurs professionnels estiment que le site de recasement d’Olembe ne répond pas au cahier des charges.

Vendredi 17 décembre 2021 était la date limite fixée par le maire de la ville de Yaoundé, aux agences de transport opérant le long des axes Tongolo-Etoudi, Emana-Messassi-Olembé, ainsi que les transporteurs de sable, pour quitter les lieux et rejoindre la nouvelle gare routière de cinq hectares qui leur a été octroyée à Olembé, derrière le stade. Sauf qu’à cette date, aucune agence n’a rejoint le nouveau site.

Des membres du syndicat des transporteurs et auxiliaires s’y sont rendus le 17 décembre dernier pour évaluer l’état des lieux. Constat : pas d’aménagements particuliers. Un bulldozer est à l’œuvre pour dégager les mauvaises herbes. « Il était important que nous venions sur le site pour voir si les travaux sont déjà faits. Nous voulons venir dans des conditions de sécurité et de sérénité. Aussi souhaitons-nous que le maire respecte le cahier de charge. Il était question de mettre une barrière provisoire, des toilettes publiques, de renforcer l’éclairage. Et puis, la cohabitation entre les camions de sable et les voitures de transport est une chose impossible. Par ailleurs, il y a des squatteurs qui étaient supposés quitter les lieux. Quand vous voyez l’autre côté de la route, il y a une descente avec un grand virage fermé, il fallait qu’on mette les dos d’âne », a relevé Jean Paul Claude Noah, secrétaire général de l’Organisation patronale des syndicats des transporteurs et auxiliaires du Cameroun (OPSTAC).

Au regard de l’état des lieux, ce dernier assure que les transporteurs ne sauraient occuper le nouveau site que si toutes les conditions de commodité sont réunies.

Pendant ce temps à la gare de Tongolo, les activités de transport se poursuivent sereinement. Les bus chargent et déchargent à toutes les heures. « Nous poursuivons notre activité ici. Un bus est vendu à 200 millions de F. Nous ne pouvons pas prendre le risque d’installer nos gros investissements dans un lieu non sécurisé », justifie Brice Achille Ovono, transporteur.