CAMEROUN :: COMMUNE DE BANGANGTE: LE BUDGET 2022 VOTE A 1,5 MILLIARDS DE FCFA :: CAMEROON

La session ordinaire du conseil municipal consacrée à l’examen et au vote du budget de l’exercice prochain, s’est tenue le 22 décembre 2021, à la salle des délibérations de l’hôtel de ville, en présence du préfet du département du Ndé. Le vin est tiré, il faut le boire. Le budget 2022 voté est de 1,431 260 000 Fcfa. Soit une augmentation de près de 2,8% par rapport à celui de l’exercice 2021 qui était de 1,391 710 000 Fcfa. L’investissement représente 62%, contre 38% pour le fonctionnement.

Par cette différence, le maire de la commune de Bangangté, Eric Niat, qui est d’ores-et déjà lancé dans l’action, entend développer les 7 groupements (Bangangté, Bangoua, Bangoulap, Bahouoc, Bamena, Batchingou et Bangang-Fokam) que compte la commune, en infrastructures de base.

Il l’a d’ailleurs martelé dans son discours de circonstance, le 22 décembre dans la salle des délibérations, en présence des autorités de différentes fonctions et grades. Les membres de l’exécutif (4 adjoints au total), les 39 autres conseillers municipaux et les populations (plus de 200 000) de cette municipalité du département du Ndé, région de l’Ouest-Cameroun, ont pris l’engagement de travailler en parfaite synergie avec le maire. Le conseiller municipal, Eric Kowa, s’est réjoui de ce que « les 38 conseillers présents ou représentés ont voté le budget à l’unanimité ».

Le chef de l’exécutif mettra l’accent sur ce qu’il a appelé « développement de l’économie numérique ». Il fait ainsi allusion au traitement des déchets (ordures ménagères, boues de vidanges…), à l’énergie solaire, à l’assainissement entre autres. Il s’agira également d’intensifier l’accès à l’eau potable, de renforcer les pistes agricoles et développer les projets dans l’éducation et dans la santé. Bien plus, Eric Niat veut améliorer l’économie locale en faisant de la commune de Bangangté, une collectivité de production et en cherchant des stratégies pour augmenter l’assiette fiscale.

Au-delà du cadre communal, le curseur sera maintenu sur la coopération nationale dans le cadre de l’intercommunalité et sur le plan international, avec des accords de jumelages et des partenariats gagnant-gagnant. Le préfet du département du Ndé, Ernest Budu Ewando, s’est dit satisfait de la qualité de l’organisation de cette session et a surtout apprécié des débats observés au cours des travaux en plénière. « Je salue l’aisance avec laquelle les documents ont été présentés.

Ce qui a permis à tous les conseillers de comprendre la direction que le maire donne à ce budget », a-t-il déclaré dans son discours de clôture du conseil. Non sans formuler des recommandations pour la bonne exécution dudit budget.