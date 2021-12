CAMEROUN :: Les employés de MTN Cameroon célèbrent Noël avec les enfants déplacés internes

MTN, leader du secteur des Télécommunications au Cameroun annonce le lancement de la caravane Y’elloXmas dédiée à la célébration des fêtes de fin d’année 2021 avec les communautés défavorisées issues des dix régions du Cameroun.

La ville de Douala a accueilli la première escale de cette caravane le 8 décembre 2021 où 150 enfants ont reçu leurs cadeaux des mains du Père Noël. La cérémonie s’est déroulée sous le patronage de Mme Tracy Blewett, épouse du Directeur Général de MTN Cameroon. Elle était accompagnée des Amis de la Fondation MTN et des membres du Programme de Développement des Femmes de MTN Cameroon.

« Chers enfants, nous souhaitons que ce jour compte parmi vos plus beaux souvenirs. Nous avons saisi l’occasion offerte par ces fêtes de fin d’année pour vous assurer que vous n’êtes pas seuls. Et nous comptons rester à vos côtés pour construire avec vous un futur plus radieux », a déclaré dans son propos de circonstance la Directrice des Ressources Humaines de MTN Cameroon, Mme Evangeline Biboum.

Les villes de Limbe dans la région du Sud-Ouest et Yagoua dans la région de l’Extrême-Nord vont simultanément recevoir la caravane Y’elloXmas le 15 décembre 2021. Puis le cap sera mis sur les villes de Yaoundé dans la région du Centre, puis Bafoussam à l’Ouest. L’opération vers permettre de faire vivre un Noël de rêve à 500 enfants ; tous des déplacés internes des crises en cours dans les régions de l’Extrême-Nord, du Sud-Ouest et du Nord-Ouest.

Cette 8e édition de la caravane Y’elloXmas a été rendue possible grâce aux employés de MTN Cameroon qui ont offert l’intégralité des cadeaux distribués dans le cadre de cette caravane. Initiée en 2013 par la Fondation MTN, cette caravane a déjà permis d’apporter le sourire à plus de 10.000 enfants défavorisés, encadrés par 90 orphelinats et centres d’accueil à travers le Cameroun.