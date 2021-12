FINANCES: L'ETAT DU CAMEROUN CELEBRE SES 10 ANS SUR LE MARCHE DES TITRES PUBLICS :: CAMEROON

Une table ronde a été organisée à cette occasion à Douala avec les acteurs du marché financier histoire de faire le bilan de 10 ans sur le marché des titres publics.

L’hôtel sawa de douala a servi de cadre le 17 décembre dernier à la célébration des 10 ans de présence de l’état du Cameroun sur le marché des titres financiers. A cette occasion, le ministère des finances a regroupé les principaux acteurs du marché des titres pour faire le bilan de ces 10 premières années et aussi entrevoir les perspectives d’avenir.

En 10 années, l’état a été présent sur le marché des titres publics et a levé d’importantes ressources qui lui ont permis de financer des projets d’investissement.

En dix années, l’état a aussi levé des ressources de court terme qui lui ont permis d’assurer une gestion saine de sa trésorerie , en dix années, l’état a remboursé tous les emprunts obtenus sur le marches des titres publics.

Il faut préciser que le marché des titres publics, c’est le marché qui organise la banque des états d’Afrique centrale.

Et c’est à travers ce marché que l’état émet deux types d’instruments : les bons de trésor qui sont des titres de dettes de courts termes et les obligations de trésor qui sont des titres de dettes de moyen et long terme, les bons de trésor eux permettent de financer les petits déficits de trésorerie et les obligations de trésor permettent de financer les projets d’investissement.

Depuis 2019, l’état s’est recentré sur le marché monétaire en émettant davantage des obligations de trésor. L’état a ainsi émis en moyenne près de 250 milliards en terme d’obligations de trésor chaque année.

Ces ressources ont permis d’achever de nombreux projets d’investissement qui étaient en cours et de lancer de nouveaux.

L’achèvement des barrages de Lom Pangar, la poursuite des travaux de l’autoroute Yaoundé-Nsimalen , Yaoundé -Douala etc...

L’avantage qu’offrent les titres publics est que ceux-ci bénéficient de la garantie souveraine de l’état. Ce qui fait que tout souscripteur a des titres publics bénéficie déjà d’une bonne rémunération parce que les taux d’intérêt affichés sont généralement supérieurs aux taux d’épargne courant donc ils permettent à un investisseur de mieux rentabiliser sont investissements.

En plus, c’est sécurisé parce que l’état n’a jamais eu de défaut car il dispose d’un compte séquestre qui garantit des remboursements à des échéances bien précises.

La célébration de ces dix ans s’inscrit dans un processus de vulgarisation des marchés des titres publics.