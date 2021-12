AFRIQUE :: CAN 2021: LE HAUT CONSEIL DES CAMEROUNAIS DE L'EXTERIEUR, SUPPORTERS N°1 DES LIONS INDOMPTABLES :: AFRICA

Engagés dans un esprit patriotique, d’unité et de vivre ensemble, les membres de l’Organisation représentés dans plusieurs pays du monde entendent se mobiliser en masse pendant le grand évènement sportif afin de supporter le pays et jouer leur partition durant ce moment historique que s’apprête à vivre leur pays, le Cameroun.

Avant, pendant et après la Coupe d’Afrique des Nations Energie total 2021, des organisations nationales et internationales ainsi que des institutions accompagneront le Cameroun tout au long du processus. Dans la même veine, le Haut Conseil des Camerounais de l’Extérieur entend être au premier rang des supporteurs des lions indomptables du Cameroun. Par fraternité et solidarité, les membres de cette grande organisation ont promis à travers la voix du président exécutif, Dr Samuel Dongmo ( Diaspora USA). de se mobiliser fortement durant ce moment sportif historique.

Alors que les petits plats sont mis dans les grands par tous les acteurs de football au Cameroun et à l’échelle internationale, le HCCE compte bien jouer son rôle dans cet important évènement. Pour le président exécutif du HCCE, le travail remarquable effectué par le comité d’organisation sont à encourager et à féliciter. Pendant cette grande rencontre de football, où il est attendu de tous les camerounais, unité et adhésions au mouvement sportif, un appel est lancé par cette organisation à l’endroit des autres camerounais de la diaspora. Ces derniers doivent également se joindre aux actions entreprises par la nation afin de rendre le moment historique. Un moyen à travers lequel le Haut conseil des camerounais de l’Extérieur compte imprimer sa marque. Une initiative loin d’être un fruit du hasard, l’organisation a accompagné le Cameroun dans différents secteurs d’activités.

Elle ne sera pas donc à sa première action du genre. Ainsi parmi les supporteurs des lions indomptables à la grande compétition de football africain, le Haut Conseil des Camerounais de l’Extérieur seront comptés. Leur mobilisation et participation sera sans doute remarquable et exceptionnelle surtout lorsqu’on sait, qu’en cette période, le contexte sanitaire n’est pas favorable.

Une situation qui impacte fortement sur les voyages à travers le monde. Dans la même perspective aussi, Le HCCE a initié des échanges productifs avec le Ministère des Relations Extérieures pour faciliter l'obtention des visas pour les membres de la diaspora d'origine Camerounaise ayant un passeport étranger qui souhaitent voyager pour le Cameroun.

De même un numéro vert a été mis sur pied au Cameroun pour assister et orienter les Camerounais de la Diaspora tout au long de la CAN. Soulignons que les préparatifs de cette participation massive de la Diaspora sont coordonnées par un comité ad-hoc dirigé par Mr Jean Mbok (Texas) et assisté par une large équipe constituée des Camerounais vivant à l'extérieur du triangle national et animés tous par une élan patriotique qui inspire le respect.

Pour rappel, le HCCE est l’organisation faîtière officielle, apolitique et inclusive de la Diaspora Camerounaise et se veut une structure fédératrice des organisations de cette Diaspora. Actions remarquables du HCCE Dans le cadre de la crise socio sécuritaire, qui frappe les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, le Haut Conseil des Camerounais de l’Extérieur a plaidé en septembre 2019 à Yaoundé, au cours d'un point de presse pour le retour à l’école des enfants du Cameroun.

Convaincu de ce que l’éducation joue un rôle essentiel dans le développement économique d’un pays, le HCCE s’était alors insurgé contre le climat d’insécurité qui privait les enfants de leur droit fondamental et inaliénable à l’éducation contenu dans la déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948.

Pour l’association de la diaspora, tous les enfants devaient impérativement regagner le chemin de l’école en toute quiétude et sans la moindre interférence. Diverses activités annoncées Tout au long de la CAN, le HCCE compte organiser un ensemble d'activités en synergie avec toute la Diaspora ainsi que la population locale : distribution du matériel anti-covid, atelier sur la cyber sécurité et l'innovation technologique comme vecteur de développement durable du Cameroun, atelier sur la paix dans le NoSo, échanges avec la jeunesse Camerounaise à travers l'initiative Dialyj, soirée de Gala avec la remise des Awards de l'Excellence de la Diaspora, un défilé de mode, des Hang-outs avec les jeunes pour visualiser les matchs tous les soirs dans les Diaspora Fan zones, une conférence de presse, ainsi que la tenue d'une Assemblée Générale Extraordinaire du HCCE et tout ceci dans le stricte respect des mesures barrières édictées par le Gouvernement Camerounais. Autres activités à mener, le Haut Conseil des Camerounais de l’Extérieur compte entreprendre des rencontres, des échanges avec le REP-COD, le Gicam, la société civile, les ONG, les présidents de Conseils Régionaux et le Gouvernement.