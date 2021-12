SUISSE :: PERIL DU SECRET PROFESSIONNEL :: SWITZERLAND

Depuis que le Cameroun traverse des crises multiformes, la déontologie du secret professionnel d'État a disparu.

De plus en plus, les documents confidentiels se retrouvent dans les réseaux sociaux. Même les informations secrètes liées à la sûreté de l'État sont traités avec la plus grande vulgarité et la plus forte légèreté.

Il ne passe plus un jour, sans que les instructions de la haute administration ne fassent l'objet d'un traitement léger dans les arènes publiques. La notion de confidentialité a disparu dans l'administration publique, est ce pour des fallacieux prétextes de règlement de comptes ?

On assiste à dérégulation de la fonction Présidentielle du fait de la course au poste et dans un contexte où des jeunes loups ont aiguisé leurs canines pour remplacer l' Homme Lion.

Qui plus est, le contexte d'insécurité généralisée a vu naitre des poches sombres et lugubres qui livrent les secrets des forces de défense et de sécurité à la vindicte populaire. Il est confirmé que, les notions de base de la science administrative n'ont pas été assimilées du fait de la porosité des cercles de communication fermés dont disposait l'État pour assurer son homogénéité décisionnelle.

Le Cameroun a mal dans la gestion de son administration, vivement que la fatidique année 2025 arrive, pour dissiper les velléités pouvoiristes de certains roitelets en perspective,dont l'ambition est de noyer le pays dans un raz de marée où ils tireraient des dividendes égoïstes.

Le Cameroun à venir n'aura pas besoin de ces requins prédateurs animés par l'esprit du chaos.

Que ces propagateurs inconscients soient punis, Il n'y aura jamais au Cameroun une fracture anglophones/francophones. Les déluges d'une pseudo histoire ne doivent pas nous séparer.

Le Cameroun a besoin de tous ses enfants pour le bâtir.