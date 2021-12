CAMEROUN :: CLUBS PROFESSIONNELS: PASCAL ABUNDE ELU PRESIDENT :: CAMEROON

Le président de Pwd de Bamenda, dans la région du Nord-ouest, est porté par ses pairs le 18 décembre 2021, à Yaoundé, à la tête de l’Acec. Abunde prend officiellement la présidence de l’Association des clubs d’élite du Cameroun (Acec).

C’est au cours de l’assemblée générale extraordinaire, tenue le 18 décembre à Yaoundé. Un seul point est inscrit à l’ordre du jour : « modification des statuts et mise en place des organes de gestion de l’Acec ». Les statuts sont ainsi adoptés par les 31 présidents de clubs présents.

La question de forme dans certains articles du document, de 10 pages comportant 26 articles, est relevée par les présidents Prosper Nkou Mvondo et André Noël Essian, respectivement, président de Ngaoundéré Fc et de Colombe du Dja. A l’unanimité, les membres ont décidé de corriger ces erreurs de forme avant de rendre les statuts publics.

Venu le moment du vote, deux candidatures sont déclarées : celle de Nkou Mvondo et celle de Pascal Abunde. Nkou Mvondo préfère désister pour faire « la passe décisive à Abunde », dit-il pour lui permettre de continuer d’encadrer et trouver des financements aux clubs d’élite. Plébiscité à 24 voix contre 7 bulletins nuls, le nouveau patron des clubs professionnels veut aller aux pas de course.

Entre autres visions que le nouveau bureau porte, à savoir, « travailler en parfaite synergie avec le président de le Fécafoot, Samuel Eto’o Fils », comme le déclare le secrétaire général, Norbert Nya Nkamenjo (président de Fauve Azur, Ndlr), le président de l’Acec compte rassembler la grande famille du football professionnel et conduire les clubs vers leur autonomisation financière. « Nous avons des partenaires et sponsors ».

L’élu a pris l’exemple de Pwd de Bamenda qui évoluait en ligue départementale de la Mezam quand il prenait l’équipe, il y a moins de cinq ans. « Aujourd’hui, nous sommes la première équipe au Cameroun en termes de vente de gadgets », se félicite-t-il.

Le 16 octobre dernier, Pascal Abunde prenait par intérim, les commandes de l’Asec.

C’était au cours d’une assemblée générale extraordinaire tenue à Nbankomo, dans le département de la Mefou-et-Akono, région du Centre.

Il remplaçait au poste, Frank Happi. « Après avoir perdu sa fonction de président de l’Union sportive de Douala, Happi ne pouvait plus diriger l’Acec », explique un président de club.

Composition du bureau