CAMEROUN :: 11EME ROI DE LA DYNASTIE, NGUEPMEGNI HAPPI ELVIS SUR LE TRONE A BALENGOU CHEFFERIE DE 2EME DEGRE :: CAMEROON

11ème roi de la dynastie, Nguemegni Happi Elvis, prend les rênes de la chefferie de 2ème degré dans l’arrondissement de Bazou, département du Ndé, région de l’Ouest du Cameroun, en lieu et place de S.M. Happi Tchienkoua Marcellin, décédé le 11 septembre dernier à Paris des suites de maladie.

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années. Le roi a moins de 30 ans, mais il est désormais notre père », c’est en mots empreints de respect qu’un notable de la cour, s’est-il exprimé. Il ajoute que « nous devons tous lui faire allégeance ».

Le futur roi de ce groupement, séjourne au lieu initiatique. Il y passera neuf semaines. Selon les sources concordantes, il sera intronisé en février prochain. Le préfet du Ndé, Ernest Ewango Budu, a présidé, le 11 décembre dernier, la double cérémonie d’hommage au défunt roi, S.M Happi Tchienkoua Marcelin, et d’arrestation de son successeur. L’autorité administrative a laissé le soin au roi des Baleng, (S.M. Tela Nembot Gilbert, dans le département de la Mifi, Ndlr) de conduire cette séquence.

« Pour le simple fait le chef Balengou, tout comme le chef Bandjoun étaient des princes Baleng », explique un dignitaire du terroir. L’interlocuteur précise que, « pour la circonstance, il aidait juste le chef Batcha », dans le département du Haut-Nkam, par ailleurs, celui a su garder le testament du défunt roi. Concernant la démarche et par souci de transparence, chaque prince se lève, donne son nom et le nom de sa mère.

A son tour, Elvis Nguemegni est arrêté et conduit au lieu initiatique Né le 19 février 1994 à Balengou, il est titulaire d’un Master en Marketing management. Le roi est parti, vive le roi. Le peuple Balengou a rendu le dernier hommage au défunt, avant de triompher pour l’arrivée du nouveau guide. C’était au cours d’une cérémonie d’obsèques officielles présidée par le préfet du département du Ndé.

L’autorité administrative a clôturé la phase protocolaire par l’oraison funèbre. Avant, Jean Marie Tchienkoua, représentant du roi, pendant 15 ans, de prise en charge sanitaire en France, a ouvert le bal des allocutions. La princesse héritière a pris la parole, avant le céder le pupitre au président de la section Rdpc Ndé-ouest, Rabelais Yankam Njonou et au président du comité d’organisation, Jean Bertin Dokou Sitio.

Ensuite, des participants ont écouté le message de condoléance du président du Sénat, Marcel Njifenji, lu par le chargé de mission, Jean Pierre Ketchali. Le défunt roi est né en 1951. Il accède au trône en 1968 quand il a 17 ans. Titulaire du Certificat d’Etudes primaire et élémentaire en 1967, il a eu plusieurs distinctions honorifiques ; entre autres, chevalier, officier et commandeur du mérite agricole.

Ses principales cultures sont le haricot, le riz pluvial, le maïs et le palmier à huile. Il a été conseiller municipal à la commune de Bazou et président de l’association des chefs du Ndé, pendant plus d’une décennie.