CAMEROUN :: Cave trait d'union de Yaoundé : L'ambassadeur de France exalte la qualité des produits :: CAMEROON

L'inauguration de la cave TRAIT D'UNION a eu lieu le jeudi, 09 décembre 2021. La maison qui est la seule à commercialiser des champagnes, des vins et des digestifs venant directement de la légendaire et mythique société française COGNAC LHERAUD, est située au quartier BASTOS à Yaoundé la capitale politique du Cameroun, derrière Usine Bastos, en face du siège de WWF.

Du très chic et beau monde jeudi dernier au quartier Bastos à Yaoundé, pour la cérémonie d'ouverture de la CAVE TRAIT D'UNION. L'Ambassadeur de France au Cameroun ; le Ministre chargé de Mission à la présidence de la République, Benoît NDONG SOUMHET ; l'homme d'affaires milliardaire et Député, Paul Éric DJEMGOUÉ. De nombreux diplomates, des parlementaires, des Hommes de loi, des lobbyistes à la carrure internationale à l'instar de Madame Françoise ETOA ainsi que plusieurs dignitaires et nombreux hommes d'affaires et personnes des milieux huppés et glamours. L'ambiance était bon enfant, la dégustation, belle et exquise. Que du bonheur pour le promoteur de la CAVE D'UNION, Monsieur et Madame Hélène MPILLE, un couple camerounais établi en France. La CAVE TRAIT D'UNION est très huppé, chic et beau. Une maison aménagée à la hauteur de la réputation de COGNAC LHERAUD.

L'Ambassadeur de France au Cameroun

" Tout d'abord, je voudrais remercier la CAVE TRAIT D'UNION ce soir pour l'invitation qui me permet de mettre en valeur le meilleur de ce que produit la France en matière de vins, de champagnes, de produits gastronomiques, de fromage. Et je suis particulièrement touché de mettre en valeur des produits de très très grande qualité qui correspondent à un terroir, à une zone de fabrication très précise [...] Et c'est d'autant plus important que les Camerounais sont amateurs de bons produits. Sauf qu'au Cameroun, on trouve beaucoup de produits contrefaits, beaucoup de produits qui entrent clandestinement. Il est donc très important de consommer de bons produits. C'est pourquoi je suis là ce soir pour encourager la vente et la consommation des produits de qualités commercialisés ici à Yaoundé.'

Laurent LHERAUD, Directeur COGNAC LHERAUD

"TRAIT D'UNION c'est la maison, une cave où on va pouvoir trouver des produits français, des produits d'élite français qui traduisent un peu l'histoire et la culture de la France. LHERAUD est une famille qui travaille pour une terre, pour une passion."

Pour ces fêtes de fin d'année, et pour ce grand événement qu'est la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue au Cameroun du 09 janvier au 06 février 2022, une seule adresse pour les amateurs de bons champagnes, vins et digestifs français : CAVE TRAIT D'UNION, derrière Usine Bastos à Yaoundé, face siège WWF. Vous y trouverez aussi un salon à cigares mexicains et cubains, une terrasse haut de gamme, et le tout bonifié par un personnel compétent et professionnel qui vous accueille.

Choisir CAVE TRAIT D'UNION, c'est choisir les produits d'origine, et ne plus se faire arnaquer par des produits frelatés qui pullulent et qui, sont vendus à prix d'or.