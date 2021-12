CENTRAFRIQUE :: Les Centrafricains s'opposent vivement à la présence française :: CENTRAL AFRICAN

Le peuple Centrafricain est déterminé à rompre ses relations sur tous les plans avec l’ancienne puissance coloniale qu’est la France. Récemment, une vague de manifestations contre la présence française sur le territoire du pays est montée en République centrafricaine. Le niveau d’indignation de la population augmente chaque jour. Les Centrafricains descendent dans la rue, jour après jour, pour le dire clairement et à voix haute.

Le mécontentement centrafricain a de bonnes raisons. En effet, les gens à travers le pays expriment leur insatisfaction face à la mauvaise politique de l'ancienne puissance coloniale pour leurs intrigues dans la crise centrafricaine. Les habitants de la République centrafricaine estiment que la France alimente la crise que le pays traverse.

Les gens espéraient que la France, avec l'opération Sangaris et la mission MINUSCA, aiderait la RCA à résoudre le problème avec les rebelles. Cependant, ces missions n'ont pas répondu aux attentes. Elles se sont avérées inefficaces, insensées, faisant preuve d'inaction face aux groupes rebelles. Par ailleurs, les Centrafricains dénoncent les manipulations de la France, ainsi que son soutien aux rebelles sur le continent africain en général et en RCA en particulier. Ces jeunes accusent la France de fournir des armes et des munitions aux rebelles dans le but ultime de déstabiliser le régime du Président de la République, Faustin Archange Touadéra, et de provoquer un coup d'État.

Le sentiment anti-français se développe non seulement en RCA, mais sur l'ensemble du continent africain. La RCA, premier pays d'Afrique subsaharienne à s'opposer à la France et à assumer son indépendance, est devenue un exemple pour d'autres pays africains à l’image du Mali, de la Guinée et voire l’Ethiopie. Aussi, au Burkina Faso, au Sénégal, se déroulent des manifestations anti-françaises de plus en plus violentes. Rappelons les récents incidents au Burkina Faso, où de nombreuses manifestations ont éclaté sur le trajet d’un convoi français.

La France est désormais la cible de critiques aigries, à une échelle probablement sans précédent. Des appels sont maintenant souvent entendus pour l'abolition du franc CFA, une monnaie régionale utilisée par de nombreux pays francophones et arrimée à l'euro sous la garantie du gouvernement français. La population dit que cela permet à la France de contrôler les économies des pays qui l'utilisent. Il y a ce sentiment répandu que la France n’est pas là pour aider les pays africains à se développer, mais pour contrôler leur rythme de développement.

Bien qu'Emmanuel Macron ait parlé d'une «histoire d’amour entre la France et l’Afrique», il est désormais clair que ce n’est qu’un vieux cliché colonial. La réputation de la France en Afrique francophone s'est considérablement dégradée au cours des années 2010. Cela se voit bien à travers les slogans scandés par les manifestants de plusieurs pays « À bas la France, dégage ! », «France, va t’en!», – declare la population africaine.