FRANCE :: 3 QUESTIONS A JACKY MOIFFO(JMTV PLUS) SUR L'ELECTION DE SAMUEL ETO'O A LA TETE DE LA FECAFOOT

Jacky MOIFFO, que vous inspire l'élection de Samuel ETO'O à la tête de la fédération de Football?

N'a-t-on pas toujours entendu dire que les anciens footballeurs devraient être plus consernés par la gestions du sport roi dans le monde? Diego Maradona a bien été sélectionneur dans son pays, Michel Platini a bien gravi les échelons jusqu'au sommet de la FIFA, ou presque. Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, pourquoi pas, mais pour quoi faire? J'attends de le juger au pied du mur.

Concernant le processus électoral, quelles réflexions faites vous?

Le processus électoral, dans le chao total, est à l'image des plus grands processus électoraux au sommet du pays; pas étonné de voir déjà ça et là des contestations et autres accusation de "corruption". J'espère simplement que le football camerounais dans tout ceci ressemblera bientôt à une église au centre du village comme jadis, c'est à dire priorité de tous.

Peut-on croire qu'un jour, dans le pays de Roger Milla, une élection pourra-t'elle se passer sans tâche?

Le jour où ce pays sera dirigé par des personnes qui placeraient l'intérêt supérieur de la Nation en priorité, le reste suivra incontestablement. Jacky Moiffo (co-auteur du documentaire "Moi,Samuel Eto'o, produit en 2010 à Milan)