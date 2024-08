Manifestation imminente à Genève : Paul Biya visé par des opposants camerounais à l'Intercontinental :: CAMEROON

Une manifestation d'envergure se prépare à Genève, en Suisse, visant à perturber le séjour du président camerounais Paul Biya à l'hôtel Intercontinental. Les organisateurs, incluant les groupes d'opposition , les "bobbi Tanap" et la "brigade anti sardinards", ont lancé un appel à la mobilisation pour les samedis 10 et 17 août, dans le but déclaré de "rapatrier le vieux dictateur".

Cette action prévue met en lumière les tensions politiques persistantes au Cameroun, qui se manifestent désormais sur la scène internationale. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, est régulièrement critiqué par ses opposants pour son autoritarisme et la longévité de son règne. Son séjour à Genève, une pratique fréquente du président camerounais, est perçu par ses détracteurs comme une opportunité de faire entendre leur voix et d'attirer l'attention sur la situation politique de leur pays.

Les organisateurs de la manifestation ont adopté un ton provocateur dans leur appel à la mobilisation. Ils évoquent notamment la présence de "Maman Elise", une figure connue du mouvement d'opposition. Cette référence culturelle camerounaise, associée à une forme de protestation, laisse présager une manifestation haute en couleur.

Plus controversé encore, les manifestants annoncent leur intention d'organiser un "spectacle corsé avec des seins nus partout". Cette tactique, visiblement destinée à attirer l'attention médiatique et à créer un maximum de perturbations, soulève des questions éthiques et pourrait potentiellement aliéner certains soutiens. Les organisateurs vont jusqu'à adresser un "avis aux clients Musulmans de l'hôtel Intercontinental", suggérant une volonté de choquer et de provoquer.

Cette approche provocatrice soulève des interrogations sur l'efficacité et la légitimité de telles méthodes de protestation. Si l'objectif est d'attirer l'attention sur la situation politique au Cameroun, le risque est grand de voir le message politique noyé dans la controverse que ces méthodes ne manqueront pas de susciter.

Par ailleurs, cette manifestation prévue met en lumière la dimension internationale de la crise politique camerounaise. Le choix de Genève comme lieu de protestation n'est pas anodin. La Suisse, connue pour sa neutralité et son rôle dans la diplomatie internationale, devient ainsi le théâtre d'un conflit politique africain.

Pour les autorités suisses, cette situation présente un défi délicat. Elles devront trouver un équilibre entre le respect du droit de manifester et la nécessité d'assurer la sécurité d'un chef d'État étranger, tout en préservant l'ordre public.

Du côté du gouvernement camerounais, cette manifestation annoncée risque d'être perçue comme une nouvelle provocation de la part d'une opposition qu'il qualifie souvent d'irresponsable. Il est probable que des mesures de sécurité renforcées seront mises en place autour du président Biya pendant son séjour à Genève.

Quelles que soient les suites de cette manifestation, elle illustre la persistance des tensions politiques au Cameroun et la détermination de certains opposants à faire entendre leur voix, même loin de leur pays. Elle souligne également les défis auxquels font face les démocraties occidentales lorsqu'elles accueillent des dirigeants controversés, devenant ainsi malgré elles le théâtre de conflits politiques étrangers.