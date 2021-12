MONDE ENTIER :: Présentation de la 16e journée de Liga Santander: la Real Sociedad et le Real Madrid se défient :: WORLD

La 16e journée de LaLiga Santander pourrait être décisive puisque la Real Sociedad, troisième, va accueillir le leader, le Real Madrid, samedi soir. Ces trois points pourraient être cruciaux dans la course au titre, même s’il reste de nombreuses journées à disputer. Il y aura d’autres chocs ce week-end avec FC Barcelona vs Real Betis et Sevilla FC vs Villarreal CF.

Cette journée débutera vendredi soir avec Granada CF vs D. Alavés. Ces deux équipes ont gagné facilement en Copa del Rey en milieu de semaine et voudront enchaîner. Elles sont pour l’instant juste au-dessus de la zone de relégation et chaque point sera vital pour l’opération maintien, d’autant plus face à un rival direct.

Puis c’est un super samedi qui débutera avec un choc entre les deux derniers vainqueurs de l’Europa League, le Sevilla FC accueillant Villarreal CF. Durant les quatre dernières saisons, les confrontations entre ces équipes ont accouché de trois nuls, trois succès pour Villarreal et deux pour Sevilla. Cette rencontre devrait donc encore être très accrochée. Gerard Moreno revenant de blessure, le Sous-Marin Jaune voyagera en Andalousie avec le plein de confiance.

Le FC Barcelona accueillera ensuite le Real Betis au Camp Nou à 16h15. Ce sera le quatrième match de Xavi à la tête des Blaugrana, avec un bilan de deux victoires et un nul pour l’instant. Le Real Betis est en grande forme en ce moment et ce sera donc un test très compliqué pour le nouveau boss du Barça.

Le champion en titre, l’Atlético de Madrid, jouera ensuite au Wanda Metropolitano contre le RCD Mallorca. Venant de remporter deux matches consécutifs de LaLiga Santander pour la première fois depuis août, Diego Simeone espère que son équipe va pouvoir débuter une série de succès pour s’approcher de la première place.

A 21 heures, ce sera le grand choc : Real Sociedad vs Real Madrid à la Reale Arena. Les Basques sont troisièmes, à égalité de points avec l’Atléti, alors que le Real Madrid est en tête grâce à la meilleure attaque du championnat. Après 15 journées, les hommes de Carlo Ancelotti ont été en tête à 9 reprises, la Real Sociedad 5 fois et le Sevilla FC une fois. Les Basques seront confiants pour ce choc puisque Imanol Alguacil a un très bon bilan contre Los Blancos : trois victoires, deux nuls et deux défaites. Ce sera la première fois qu’il va affronter Ancelotti et ce ne sera simple pour personne.

Quatre matches sont programmés dimanche avec Rayo Vallecano vs RCD Espanyol pour débuter, un duel entre deux promus qui ont bien entamé cette saison et se retrouvent dans la première moitié du classement. Ensuite, place à Elche CF vs Cádiz CF, une confrontation entre deux formations qui visent le maintien.

Le dernier, Levante UD, souhaite également remonter au classement et ils espèrent prendre trois points dimanche contre le CA Osasuna à domicile. Les Granotas sont en quête de leur troisième entraîneur de la saison et seront gérés par l’intérimaire Alessio Lisci ce week-end. Le jeune entraîneur italien est excité par ce défi, reconnaissant qu’il est resté éveillé jusqu’à 5 heures du matin pour regarder des matches d’Osasuna.

RC Celta vs Valencia CF sera l’affiche du dimanche, un match particulier pour Santi Mina et Maxi Gómez qui vont affronter leurs anciens clubs. Ce sera également le cas pour l’international danois Daniel Wass. Ce sera donc une rencontre forte en émotions sans aucun doute.

Cette journée se terminera lundi soir avec Getafe CF vs Athletic Club. Geta a désormais évité la défaite lors de quatre des cinq dernières journées de LaLiga Santander et sera donc en confiance pour décrocher un succès qui pourrait lui permettre de sortir de la zone rouge.

Regardez la Liga Santander en direct ce week-end sur [Télévision locale]