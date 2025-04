Dans un communiqué rendu public le 15 avril 2024,Joseph Emmanuel Ateba, par ailleurs Secrétaire national à la Communication du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc)apporte un démenti sur tout lien ou toute rencontre entre le nommé Shakiro et Maurice Kamto.

Lire l'intégralité de ce communiqué en dessous :

COMMUNIQUÉ

Une vidéo actuellement en circulation sur les réseaux sociaux montre un personnage, dénommé SHAKIRO, qui affirme des inexactitudes au sujet du Président National du MRC, Pr Maurice KAMTO, et du programme politique du MRC.

Le Président National, Maurice KAMTO, n’a jamais rencontré le personnage dénommé SHAKIRO. Tout comme il n’a jamais rencontré pour le compte de ce personnage ni un avocat, ni quiconque.

Le Président National du MRC, Pr Maurice KAMTO, a affirmé à plusieurs reprises publiquement au sujet de la légalisation de l’homosexualité que la société Camerounaise à ses valeurs propres dont l’homosexualité n’en fait pas partie, et nos valeurs ne sont pas dissolubles dans la mondialisation.

Par ailleurs, le projet de société du MRC et le programme politique du candidat Maurice KAMTO à l’élection présidentielle sont disponibles et accessibles au public depuis plusieurs années et il n’a jamais été prévu la légalisation de l’homosexualité. Il en est de même de son programme pour l’élection présidentielle à venir.

Le MRC condamne fermement la campagne de manipulation politique dont la vidéo sus évoquée n’en est, en réalité, qu’une des manifestations abjectes.

Fait à Yaoundé le 15 avril 2025

Le SENACOM

Joseph Emmanuel ATEBA