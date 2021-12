CAMEROUN :: Innovation : Fin de parcours pour la cuvée 2021 de Huawei Seeds For The Future :: CAMEROON

La cérémonie de clôture du programme HUAWEI « Seeds for the Future » s’est tenue ce lundi 29 novembre 2021

Lancée le 19 novembre dernier à Yaoundé, l’édition 2021 du projet HUAWEI SEEDS FOR THE FUTURE s’est achevée ce lundi après-midi. La cérémonie qui se déroulait par visioconférence a connu la présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles les enseignants, les apprenants mais aussi des responsables de HUAWEI Cameroun.

Il était question de faire le bilan de cette autre édition de l’initiative qui s’achève. Pour ce faire, Madame TIOGNING Lauraine, enseignante certifiée HUAWEI a tenu à apprécier l’initiative qui selon elle s’inscrit dans une approche singulière et permet aux apprenants d’être compétitifs sur le marché de l’emploi local et international. « Différemment de plusieurs entreprises locales, HUAWEI n’impose pas un nombre d’années d’expérience à des enfants fraîchement sortis de l’école, mais leur propose plutôt de se former pour gagner en « Skills » pour pouvoir être performants en entreprise », argumente l’enseignante certifiée.

Il faut noter que l'objectif de cette convention est la formation et le transfert des compétences à la jeunesse camerounaise estudiantine dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour le développement de l'économie numérique au Cameroun. Il était donc question dans ce programme de développer les talents locaux en matière de TIC, de participer le transfert de connaissances ou encore de promouvoir une meilleure compréhension et un plus grand intérêt pour le secteur des télécommunications.

Objectif atteint pour Tonzock Alice, capitaine de cette cuvée qui a saisi cette occasion pour remercier les autorités camerounaises et la société des télécommunications HUAWEI qui à travers ses multiples programmes contribue à mettre à jour les étudiants camerounais aux technologies de l’information et de la communication. « Notre ambition en tant que sixième bénéficiaire de ce programme est d'utiliser ces différentes connaissances acquises pour participer activement à la mise en place du développement des TIC au Cameroun. Déterminés à nous engager pleinement dans ce domaine très ouvert, nous avons mené à bien le programme « Seeds for the Future » proposé par la société de télécommunications Huawei et aujourd'hui plus qu'hier, nous gardons espoir que ce programme sera l'une des principales voies par lesquelles passera le développement des TIC au Cameroun, lesquelles TIC nous paraissent très opportunes pour garantir l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Merci aux autorités camerounaises d'avoir mis en place ce partenariat avec la société de télécommunications Huawei », a-t-elle déclaré.

Au-delà des nouvelles technologies, le programme « SEEDS FOR THE FUTURE » est une véritable immersion culturelle grâce à la découverte de la Chine et de ses 3000 ans d’Histoire. De Pékin à Shenzhen, les étudiants ont plongé dans l’héritage culturel chinois et ont eu l’opportunité de comprendre les étapes de modernisation de la Chine à travers des visites de salle d’expositions et de laboratoires innovants et des échanges avec des experts.

Notons tout de même que L'entreprise HUAWEI basée en Chine est une multinationale présente dans 170 pays, elle apporte des solutions technologiques de l'information et de la communication, spécialiste et fournisseur des solutions numériques en terminaux, réseaux et cloud.