Les milliards détournés de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun : pourquoi les auteurs jouissent d’une impunité totale…

Dans ce pays où le dictateur maintient arbitrairement des adversaires désignés (appartenant généralement à son régime) en détention pendant des décennies pour de fallacieuses accusations de détournements de deniers publics, souvent fabriquées de toutes pièces depuis ses bureaux de la présidence de la République du Cameroun.

Sur la Coupe d’Afrique des Nations, c’est silence radio…. Tous les auteurs de ces crimes financiers semblent être couverts par la fiction juridique des « privilèges exécutifs du prince ». Dans un pays normal, ce genre de « privilèges exécutifs » doit être décidé par un tribunal indépendant. Le CL2P, cependant, argue que ce genre de privilège exécutif n’existe pas à perpétuité même dans un régime soumis au culte de l’immortalité obscène.

En effet il s’agit clairement d’un cas de justice à double tranchant à Yaoundé, et même les personnes qui se cachent derrière le privilège exécutif devront en répondre devant les tribunaux, car ces accusations de détournement de fonds ne disparaîtront pas simplement et ne sont pas soumises aux lois de la prescription.

Le CL2P suit, surveille, documente et analyse de manière agressive et méticuleuse les prisonniers politiques au Cameroun, pour fournir pour la première fois un aperçu clair et complet de l’impact démesuré du régime de Biya sur la transformation des tribunaux en despotisme légal.

En somme, ce système ne peut plus durer et il est très facile d’anticiper l’avenir, et c’est un avenir où ce mode de gouvernance sera obsolète et jeté à la poubelle de l’histoire.

Nous ne nous tairons jamais devant l’injustice systémique!!!

L’Institut du Comité de Libération des Prisonniers Politiques – ICL2P

