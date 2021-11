CAMEROUN :: Bérenger NOUMBO: "2TCorp, StartUp spécialisée dans le développement d’applications Web et Mobile" :: CAMEROON

Bérenger Noumbo est CEO de la StartupThrust Techno Corporation SARL en abrégée 2TCorp. Spécialisée dans le développement d’application Web et Mobile, il vient apporter sa contribution au développement d’une société digitale au Cameroun et en Afrique. 2TCorp se positionne à l’avant-garde d’une économie numérique et se décline en plusieurs objectifs.

Une équipe jeune et dynamique

Au départ, le décor a été planté pour une société qui se veut leader du digital au Cameroun. Le digital a profondément transformé, en un éclair de temps, le fonctionnement de notre société. Si internet a été conçu comme un moyen d’accéder à l’information sans limites de frontières, un nombre exponentiel de personnes se connecte aujourd’hui pour bien d’autres raisons et actions que celles imaginées au commencement. Les entreprises ont vite intégré l’opportunité de cette transformation digitale aussi bien dans leurs rapports extérieurs (clients, prospects, fournisseurs, communautés de fans…) qu’en interne (les salariés). Aussi, Thrust Techno Corporation s’est mis sur les strting-Blocks. Ici on confesse « Expert du digital, nos services sontpensés pour améliorer le quotidien des Africains “ Pour y parvenir, La Thrust Techno Corporation, plus simplement2TCorpestunesociétécomposée de jeunes qui sontdynamiques et désireuxd'améliorer les conditions de vie en Afrique à travers le respect des règlessociales et déontologiques. Pour ce faire Nous souhaitons largement y contribuer en se concentrant sur l'automatisation des systems.

Un engagement pour une approche intelligente

Notre engagement est d'être à l'écoute constant de nos clients. Nous sommesuneentreprise dans laquelleles clients et utilisateursfinauxsont au centre de tousnosaccomplissements.Notre effort en tant qu’équipe ne sertqu’un but : rendrel’expérienceutilisateurtoujours plus enrichissante et positive. Une partiefondamentale de notre travail consiste à anticiper sur les besoins de nos clients. La seule façon pour nous de connaitre et d’améliorernotre service, c’estenl’utilisant.

Le travail avec la 2TCorp repose sur la confiance. La confianceréside dans l’existenced’une relations Client-prestataire, qui oeuvre quotidiennement au maintien de la confiance entre nos clients et nous.

Une Mission citoyenne

Embryonnaire en 2013, la 2TCorpprend corps en Janvier 2018 à l’initiative de 2 jeunes entrepreneurs Camerounais avec pour but de valoriser l'émergence du Cameroun. Ses 2 co-fondateurs accueillent aujourd'hui régulièrement une vingtaine de stagiaires chaqueannée. Les missions essentielles étant: la Formation: Pour aidezceuxdésireuxd'apprendre pour pouvoir mieux s'intégrer aux technologies d'entreprises qui ne sont pas forcement abordé dans le cursus scolaire. Les Services: Pour aidez les entreprises dans leurs besoins d'infrastructure informatique pour un rendement consequent. Les produits: Nous mettons aussi à disposition du plus large public des produits qui aident à améliorer leurs quotidiens dans le respet de chacun. Nous pouvons citer entre autre l’Application de Covoiturage SmileCarPro. SmileCarPro est une plateforme web et mobile (PlayStoreet AppStore) destinée aux Camerounais en particulier et aux Africains en général.

Pour en savoir plus taper: https://2TCorp.org