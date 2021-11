CAMEROUN :: THE OKWELIANS PUBLIE SON CLASSEMENT DES MEILLEURS ETUDIANTS DES UNIVERSITES ET GRANDES ECOLES :: CAMEROON

Le Think Do Tank The Okwelians a le plaisir de dévoiler les lauréats de la première édition de son classement The Okwelians 100 (0/100). classement qui valorise les meilleures étudiantes des universités et grandes écoles camerounaises qui se sont distingué.es par leur excellence académique ainsi que leur engagement dans la société au cours de l'année académique 2020-2021.

Ouvert du 28 juillet au 28 octobre 2021 inclus, l'appel à candidatures a permis aux étudiantes inscrits pour l'année académique 2020-2021 dans une université ou école camerounaise, de postuler pour le classement The Okwellans 100. Ces candidates de divers profils ont été évalué.es sur les critères suivants:

-avoir un minimum de moyenne de 14/20:

-avoir le statut d'étudiant d'une Université/Ecole au moment de l'appel à candidatures:

-être en fin de cursus (BTS, Licence, Master, Ingénieur ou tout diplôme équivalent);

-présenter une recommandation écrite d'une page maximum par un référent académique, professionnel ou associatif:

-disposer des diplômes/attestations ou tout autre document justifiant de son excellence académique:

-avoir un engagement actif dans la société avoir signé la déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies.

Par la suite, les candidats présélectionnés ont été soumis à un test de culture générale portant sur l'histoire, la géographie, le sport, l'économie ou encore l'art. À l'issue de ce processus, 33 étudiants ont été retenus.

Le classement 2021 des lauréats du programme d'excellence The Okwelians 100 (0'100), parrainé par Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM, Directeur Général du Fonds Pierre Castel, se décline ainsi qu'il suit, par ordre de mérite:

1. GENDRON MBIDA Félix, Institut National de la Jeunesse et de Sport, Master 2

2. ACHETKUEGNIGNI Makat Mounira, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles-FASA, Master 2

3. TCHAMGWE Tassl Edna Emmanuelle, Université de Dschang, Master 2 Ingénieur des Travaux

4. NKOUEFOUETTE Ulrich, Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua,

5. IBRAHIMA BOUBA NASSOUROU, Faculté d'Agronomie et des SciencesAgricoles - FASA, Ingénieur de conception Santé, Master 2 Ingénieur de conception

6. TIMB Sara Augustine Laurence, Université de Douala, Master 2

7. NASSIF Seni, Université Catholique d'Afrique Centrale - Ecole des Sciences de la terre

8 NGUEFACK YEFOU Uriel, École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala.ENSAI, Ingénieur de conception

9. TAGNE FENYOM Yvan Berliot, École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala, Ingénieur

10. TAMBOU LONGANG Franck Kevin, Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Douala, Ingénieur

11. NDJOUTSE Gabin, Ecole Nationale Superieure des Sciences Agro-industrielles

12. TCHOCGNA NJIGUET Judith Barbara, ISESTMA, Licence Professionnelle

13. NSIYAPNZE KATTE Yato Katte, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles -FASA, Master de Recherche

14. FOGUE DJOMMUM Joachim, Faculté d'Agronomie et des Sciences Agricoles - FASA Ebolowa, Ingénieur de conception

15. KEYOU Guy Martial, Institut Universitaire Catholique Saint-Jerôme de Douala, Ingénieur 18. BIBOUM Pamela, Institut Universitaire Catholique Saint-Jérôme de Douala, 16.ESSOMBA MABOMA Jandeau, Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales de Douala (ESSEC), MBA

17.TAMO TAGNE Franck Boris, École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala, Master

19. KEUTCHANGA TCHOUNDA Othnielle Jechonia, Université de Dschang. Licence

20. MIKOUANGO Guillis Mibelle, Université de Dschang, Master 2

21. NGOUMOU Etienne Junior, Université Catholique d'Afrique Centrale, Master 2

22. TCHAKO NOUBISSIE Gil Aurelien, Université de Yaoundé 2. Master 1

23. TCHOUAMOU NANA Ronie Tiphelle, Université de Yaounde 1, Master 2 24. TEMZEM Joseph de Valois, Institut Universitaire de la Côte. Bachelor

25. TCHOUDJIN Peguy Innocent, Institut Universitaire de la Côte, BTS Douala, Ingénieur

26. ZEMDONG MCNDONGMO Ulrich Thibault, Université de Dschang, Master

27. YEDJIE Djelang Fidèle, Université de Maroua, BTS

28. TICHO NGOR LOic Cabrel, Institut Supérieur Privé Bilingue les Armandins,Licence Professionnelle

29. SINCHO FANSEU Frank Cabrel, Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion de Yaoundé (SUP de CO). Master 2

30. WAFO TANING Ghislain, Université de Yaoundé 1, Master

31. BIKEK NKAMBA Emille Brenda, Ecole Nationale Supérieure Polytechnique

32. NSEGUE Adelaide Armel, IUT FOTSO Victor de Bandjoun, Licence

33. MEKOU TCHANGNE Claudia Persis, Institut Universitaire du Golfe de Guinée, Licence Professionnelle.

Ainsi, leslauréats bénéficieront de formations en ligne sur des sujets tels que le personal branding, l'entrepreneuriat ou la gestion de carrières. Par la suite, ils prendront part à une conférence d'une journée, au cours de laquelle des experts et intervenants de haut vol partageront leurs expériences sur des problématiques portant sur l'employabilité, la gestion des finances et des assurances ou encore la santé mentale. Cette journée sera marquée enfin par une causerie sur le thème Transformation en leaders de demain: éthique, innovation et créativité ». Et, la remise des attestations d'excellence O'100, par le parrain Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM viendra clôturer cette journée.

Grâce à nos partenaires Groupe Activa, Groupe Arno, Azur et Fisco SARL, les lauréats auront droit à des stages professionnels, ainsi qu'une couverture assurance individuelle accident et un abonnement d'un an à l'Institut Français du Cameroun. De plus, un accès à des formations certifiantes sur la plateforme digitale du Centre du Commerce International a été offert par le Club Bordeaux-Cameroun-France.

L'enjeu de cet accompagnement post-classement est de favoriser l'employabilité des jeunes et de les sensibiliser aux valeurs, outils et idées susceptibles de faire d'eux des leaders camerounais éthiques et innovants. Nous adressons nos vives félicitations à toutes les lauréat.es et nous réitérons par cette démarche notre engagement à faire de la jeunesse camerounaise une partie prenante décisive dans la transformation du Cameroun », déclare Robert MBOM, Co-Directeur des Programmes Jeunesse de The Okwelians.

À propos de The Okwelians

Fondé en février 2020 et présidé par Jacques Jonathan Nyemb, The Okwellans est un Think Do Tank réunissant une communauté de près de 350 personnes dont 140 membres actifs et sympathisants, Camerounaises et Camerounais, répartis sur quatre continents et désireux de promouvoir par le leadership éthique, une culture d'innovation sociale au Cameroun.

The Okwelians est basé à Douala (Cameroun) et dispose d'une représentation à Paris (France).

Pour plus d'informations, visitez le site www.theokwelians.com

Contact: team@theckwellans.com

+237 658323255