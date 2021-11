CAMEROUN :: Mise au point: Amougou Belinga n'a perdu aucune de ses 03 épouses :: CAMEROON

Depuis quelques heures, un message de délation, et en circulation sur les réseaux sociaux, annonce la mort de la première épouse de l'homme d'affaires milliardaire camerounais Jean Pierre AMOUGOU BELINGA, Président Directeur Général du Groupe L'Anecdote.

Un ubuesque mensonge que n'a pas jugé intelligent, de laisser prospérer, la Cheffe de la Division de la Communication du Groupe L'Anecdote, Inès Arielle BELINGA qui, a fait une sortie appropriée ce même jour, pour faire une mise au point, sur cette énième volonté pathologique de nuire à tout prix à l'homme d'affaires camerounais le plus soucieux du bien-être de ses compatriotes.

Après la cabale sur les subventions de l'État accordées légalement et légitimement à son Groupe, alors que ces derniers qui à dessein ont la mémoire sélective, ont oublié de citer d'autres hommes d'affaires milliardaires du Cameroun qui, ont reçu des subventions publiques bien avant le Consortium L'Anecdote, les contempteurs de Jean Pierre n'ont pas digéré l'éclatant succès du mariage hollywoodien que le multimilliardaire a célébré samedi dernier, avec Mélissa Ronalde NSOE, une jeune femme à la beauté luxueuse, raffinée et artistique. Que non, ceux qui ont pour profession "Être aigri de Sa Majesté Jean Pierre AMOUGOU BELINGA", ont trouvé une nouvelle invention : mentir que l'homme d'affaires a perdu sa première épouse.

Lisez plutôt l'intégralité du communiqué de mise au point de la Cheffe de la Division de la Communication du Groupe, et Porte-parole du PDG qui, met plutôt ces délateurs sans honneur en déroute.