Le jeune Camerounais Dany Hermane Fezeu porté disparu depuis 6 ans

Dany Hermane FEZEU est porté disparu depuis 2015. Selon nos informations, il serait âgé de 30 ans. Le jeune homme qui était installé à Bamenda ( région du Nord-Ouest Cameroun ) depuis 2012, avait, comme fondu dans la nature. C'était selon des confidences, lors d’un séjour à Yaoundé la capitale politique du Cameroun où il avait été au centre d’une violente bagarre dans un débit de boissons situe au lieu dit CRADAT, non loin de l’Université de Yaoundé 1, un soir d’octobre 2015.

Des sources rapportent qu'il aurait été surpris dans les toilettes dudit débit de boissons en flagrant délit de tentative d’homosexualité, une pratique contre la nature» qui lui a presque valu, son acolyte et lui, un lynchage le lendemain de cette scène.

Nous apprenons qu'en retour, Dany Hermane FEZEU aurait mobilisé frères et amis pour une «expédition punitive» dans ledit bar ; ce qui sera alors à l’origine d’une plainte du propriétaire des lieux et qui, va se corser au niveau du commissariat du 5ème Arrondissement de Yaoundé .Entre autres motifs homosexualité ; rébellion ; attroupement et atteindre à l’ordre public, leur sont imputés. La police n’a jamais mis main sur lui depuis lors. Et il reste officiellement recherché par les services de sécurité du Cameroun.

Beaucoup dans son entourage direct avaient cru qu’il s’était retiré dans son village à BANDENKOP dans le département des Hauts-Plateaux dans l'Ouest du pays. Que non. Mais sa famille rapporte qu’il ne s’y est plus jamais rendu, et aurait néanmoins été aperçu du côté de Bamenda en 2016 et qu'ainsi, il vivrait dans une cité du campus universitaire. Dany Hermane FEZEU se trouvant dans cette ville au début des revendications anglophones, serait tombé une dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés et qui auraient abattu deux de ses compagnons de captivité. Désespérée, la famille a perdu tout contact avec Dany Hermane FEZEU, et redoute une exécution sommaire de ce dernier, ne sachant rien de l'identité réelle de ceux qui le détiennent ( détenaient).

La famille avec l’aide de quelques ONG, est à recherche d'un signe de vie de Monsieur FEZEU, et ne sait pas toujours par quelle entité il serait détenu si jamais il était même encore en vie. Désespérée, la mère de Dany Hermane ne sait à quel saint se vouer, et en est même aujourd'hui à prier pour que miracle se produise, et qu'elle puisse même avoir le corps de son fils, pour l'inhumer dignement. Âgée, elle en est à se demander si son fils n'a pas disparu dans la confusion de la crise sécessionniste en cours dans les régions anglophones du Cameroun. Avait-il traversé la frontière du Nigéria voisin ? Est-il parmi les milliers de réfugiés camerounais du Nigéria ? Où se trouve finalement Dany Hermane FEZEU depuis cinq ans? Est-il mort ? Est-il vivant ? De toute façon, l'inquiétude est très grande du côté de sa famille.