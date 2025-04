CAMEROUN :: Cabral Libii ciblé par une attaque numérique :le PCRN dénonce l'usage de l'intelligence artificielle :: CAMEROON

Le Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN) a publié un communiqué officiel dénonçant un projet d'attaque contre son leader, Cabral Libii. Selon le document, des groupes hostiles utiliseraient l’intelligence artificielle pour fabriquer de faux enregistrements audio et vidéo destinés à nuire à l’image du candidat à l’approche de l’élection présidentielle d’octobre 2025.

Une stratégie de manipulation numérique

Le communiqué révèle que cette campagne de désinformation est orchestrée par des individus proches d’un parti politique concurrent. Ces derniers travailleraient avec des ingénieurs camerounais basés à l’étranger pour perfectionner la clonage vocal et visuel du leader du PCRN. L’objectif serait d’inonder les réseaux sociaux avec des contenus truqués visant à décrédibiliser Cabral Libii en le présentant dans des situations compromettantes.

D’après le PCRN, certains de ces faux contenus auraient déjà été portés à leur connaissance. Ils mettraient en scène des conversations fictives impliquant des membres du gouvernement dans des scénarios de conspiration politique, ainsi que des vidéos montées de toutes pièces exposant Cabral Libii dans des contextes intimes dégradants.

Une dénonciation et un appel à la vigilance

Le parti condamne fermement ces pratiques, qu’il qualifie de dangereuses pour la démocratie et la transparence électorale. Il appelle les militants et sympathisants à la vigilance face à la prolifération de ces fausses informations et réaffirme sa détermination à défendre l’intégrité de son leader.

En outre, le PCRN annonce son intention de poursuivre les auteurs de ces manipulations devant les juridictions camerounaises et internationales. Il invite également les autorités compétentes à prendre des mesures strictes contre ces nouvelles formes de cyberattaques qui menacent la stabilité du pays.

Dans un contexte où la désinformation devient une arme politique redoutable, cette affaire souligne l’urgence d’une régulation plus stricte de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le domaine politique.