En présentiel et en ligne, les «Rencontres du bien etre » tiennent leu première édition du 22 Novembre. Avec pour objectif de sensibiliser les hommes et leur famille sur l'anatomie et le rôle de la Prostate et sur les maladies de la prostate.



Cela va sans dire, la santé et le bien-être sont des besoins universels. C'est une quête permanente. La connaissance est indispensable pour se rapprocher de cet idéal. Les participants seront édifiés sur les mesures préventives à adopter parmi lesquels le dépistage annuel à partir de 40 ans, et sur les traitements qui existent. Une opportunité de partage : informations fiables, conseils de spécialistes chevronnés, astuces, produits de haute qualité... pour aider chaque membre de la communauté à se rapprocher de l'idéal de santé et de bien-être. L’occasion sera donnée de Présenter les vertus de l’huile de santé Ngon sur la prostate, la peau et les cheveux, l’équilibre nutritionnel, la santé et le bien- être



L'alimentation saine est un pilier essentiel pour un bon statut nutritionnel, qui est une condition nécessaire et indispensable pour une bonne santé et par ricochet le bien-être. Des conseils nutritionnels adaptées à notre environnement seront partagés (aliments disponibles, accessibles, méthodes de conservation techniques culinaires saines, composition des menus équilibrées et surtout la planification hebdomadaire des repas.

Ce sera l’occasion de présenter Ama Bio, une vaste gamme de produits constitués des huiles et produits pouvant contribuer à une bonne hygiène de vie et au bien-être. Créé à Douala en 2019 par Mlle Asopjio Manuela avec pour objet la production et la vente de l'huile de coco. Ama Bio démarre la distribution de l'huile Ngon. une huile précieuse de graines de courge tropicale («pistache » à coque dur) Du Cameroun,100 pour cent naturel,100 pour cent biologique, Extra vierge. Elle assure, protection de la prostate, rajeunissement de la peau, repousse des cheveux.



Comme intervenants :Ngono Ngane Rosalie Annie Professeur Titulaire des Universités. Biochimiste de formation. Samuel Fotso, Diététicien- Nutritionniste depuis 1993, 5ème promotion MBA Essec Douala en 2003 et Titulaire d'une Maîtrise en Biochimie.Mbiatat Hilaire de Geothe Ingénieur diététicien Nutritionniste des hôpitaux Enseignant de nutrition thérapeutique dans les universités d’Etat.