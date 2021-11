CAMEROUN :: Dépôt effectif de la candidature de Samuel Eto'o Fils au poste de Président de la FECAFOOT :: CAMEROON

Celui que plusieurs camerounais appellent l'envoyé de Dieu, l'international footballeur camerounais Samuel Eto'o fils a déposé sa candidature ce mercredi 17 novembre 2021 comme candidat au poste de Président de la FECAFOOT.

À ses côtés, son directeur de campagne Jean Bruno TAGNE, journaliste, écrivain et Directeur de Publication ; une foule très nombreuse est venue accompagner le futur Président de cette instance du football camerounais à concrétiser cet acte. Sans ambages, plusieurs compatriotes veulent voir le football camerounais s'améliorer et la plupart pense que Samuel Eto'o pourra apporter sa touche pour réaliser ce rêve.

Une marée humaine, un embouteillage monstre de 13h à 16h30 a infesté le quartier TSINGA à Yaoundé où se trouve le siège de la FECAFOOT pour cause les fans venus nombreux. Le pitchitchi a fait une déclaration forte à l’endroit de ses challengers ; « Si l'un des Camerounais qui a bien voulu me donner son parrainage est éliminé, je viendrai ici avec toute cette foule qui me suit, et même celle des autres régions, pour les déloger. Je prie le camp d'en face de faire attention parce que nous avons accepté beaucoup de choses ». Nous y reviendrons.