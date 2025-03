ALLEMAGNE :: Communiqué Officiel du CODE sur les actions de Munich :: GERMANY

UN SUCCES TOTAL. LA BAS-UK, BAS-FRANCE, BAS-BELGIQUE, BAS DEUTSCHLAND ET LE CODE UNIS CONTRE VERIDOS

La diaspora camerounaise unie contre la fraude électorale : Un tournant historique à Munich



UN SUCCES TOTAL

Le CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora) salue le succès historique de la manifestation organisée ce jour à Munich contre la société allemande Veridos, complice avérée de fraudes électorales au Cameroun.

Cet événement, initié par la Générale Sandy Boston, Commandante en Chef de la Brigade Anti-Sardinard UK (BAS-UK), a rassemblé des dizaines de militants de la diaspora camerounaise en Europe, dont des délégations de BAS UK, BAS FRANCE, BAS BELGIQUE, BAS-DEUTSCHLAND et du CODE, représenté par son Chef de la Cellule Opérationnelle, le Combattant Emmanuel Kemta, qui est aussi le Président d’Honneur de la BAS-UK



Une mobilisation historique



Cette action citoyenne, marquée par une coordination exemplaire entre les organisations de la résistance camerounaise, a envoyé un message clair aux autorités allemandes et au régime dictatorial au Cameroun à savoir:

-Le refus catégorique de toute ingérence néocoloniale dans les processus électoraux camerounais.

-L’exigence immédiate de la publication intégrale des listes électorales, conformément à l’article 83 alinéa 2 du Code électoral camerounais.

-La condamnation ferme de la complicité de Veridos dans la manipulation du fichier électoral, facilitant les fraudes au profit du régime illégitime de Yaoundé.

Un tournant décisif pour la démocratie camerounaise



Le CODE se réjouit de l’unité manifestée par les forces progressistes de la diaspora, qui ont transcendé leurs divergences pour défendre une cause commune : la souveraineté du Cameroun et la transparence des urnes



Prochaines étapes



A la suite de cette manifestation salutaire, le CODE annonce, en collaboration avec la BAS UK et autres organisations,

-Des procédures judiciaires contre Veridos et Giesecke+Devrient devant les tribunaux allemands, avec le dépôt de preuves attestant de leur complicité dans les manipulations frauduleuses.

-La création d’une coalition des organisations de la diaspora pour amplifier la pression sur les acteurs complices du régime camerounais, dans le respect de l’indépendance et de l’identité de chacune de ces organisations

-La sensibilisation internationale à travers des campagnes médiatiques ciblant les parlements européens et les institutions internationales en vue de l’interdiction des membres du gouvernement camerounais de séjourner en Europe.

Hommage aux combattants de la liberté



Le CODE rend un vibrant hommage à tous les Combattants ayant fait le déplacement à Munich, malgré les intimidations et les obstacles logistiques.

Leur courage incarne l’espoir d’un Cameroun libéré de la tyrannie et des manipulations électorales de Paul Biya.



La Combat continue!

Brice Nitcheu

Secrétaire Exécutif du CODE

Contact Média

Dr Janvier Kingue

comitedecoordinationcode@yahoo.fr