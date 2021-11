CAMEROUN :: Crise anglophone: LE CPD CONDAMNE AVEC FORCE L’ASSASSINAT DE L’ÉLÈVE BRANDY TATAW :: CAMEROON

En l’espace d’un mois, deux élèves ont été froidement assassinés dans les régions anglophones par des éléments des forces de défense et de sécurité du Cameroun, exactement dans les mêmes circonstances.

Le jeudi 14 octobre, la petite NDIALLE Caro Louise, agée de 4 ans, a été tuée par un gendarme dans la ville de Buéa, dans le Sud-Ouest, alors qu’elle se rendait à l’école en compagnie de sa mère. Le 12 Novembre, c’est une autre écolière, Brandy TATAW, 8 ans, qui est froidement assassinée dans la rue, à Bamenda, par un policier, dans le Nord-Ouest, alors qu’elle revenait de l’école.

La Cameroon Patriotic Diaspora (CPD) juge totalement inadmissible et intolérable que des enfants en quête du savoir, se trouvent être des victimes dans une guerre fratricide qu’ils n’ont pas provoquée et dont ils ne comprennent d’ailleurs rien. L’école doit rester un sanctuaire et aucun enfant ne devrait mourir en s’y rendant.

Les tristes événements de Buéa et de Bamenda ne viennent, hélas, qu’allonger la liste des crimes impliquant des enfants ces deux dernières années, dans cette guerre absurde qui ravage le NO-SO:

Le 14 février 2020 avait lieu « le massacre de Ngarbuh»: 23 personnes civiles, dont 15 enfants, étaient assassinées par des éléments de l’armée camerounaise dans village de Ngarbuh , département du Donga-Mantung, Région du Nord-ouest.

Le 24 Octobre 2020, une attaque attribuée aux groupes armés non-étatiques, perpétrée dans l’enceinte de l'école «Mother Francisca International Bilingual School», à Kumba, dans le Sud-Ouest, avait ôté la vie à huit enfants âgés de 5 à 13 ans et blessants 13 autres.

Le 11 février 2021, un nourrisson a été complètement calciné dans l’incendie d’une maison à Batibo, Département de la Momo, Région du Nord-ouest, par les forces armées camerounaises.

Ces quelques exemples ne sont d’ailleurs que la face visible de l’iceberg. Divers témoignages concordants, provenant des régions en guerre, font état d’exactions toujours plus atroces et plus nombreuses contre les enfants au quotidien, derrière ce «rideau de fer» que sont devenues les régions du NO-SO depuis le début de cette crise.

Deux ans après la tenue pompeuse du prétendu «Grand Dialogue National », qui était censé ramener la paix dans le NO-SO, tout observateur averti note plutôt un réel pourrissement de la situation depuis lors. Le gouvernement qui a opté pour la solution militaire, est à la peine sur le terrain où l’armée s’est embourbée et ne donne pas l’impression d’être véritablement en mesure de vaincre les combattants sécessionnistes. Ces derniers qui ont visiblement renforcé leurs capacités militaires, défilent avec un arsenal de plus en plus sophistiqué et font davantage usage d’engins explosifs improvisés (EEI), qui infligent toujours plus de pertes matérielles et humaines aux forces de défenses camerounaises.

Le gouvernement ne semble toujours pas avoir pris la réelle mesure de la situation. La hiérarchie militaire continue de bercer d’illusions le régime qu’une «victoire sur les terroristes est proche», ce qui est contraire à la réalité du terrain où les troupes manquent de tout et se font massacrer par les combattants séparatistes, en dépit de l’explosion du budget militaire.

Au regard de la situation, le Comité de Coordination de la Cameroon Patriotic Diaspora (CPD):

· Présente ses condoléances aux familles des victimes des violences dans le NO-SO et s’incline devant la mémoire de toutes les victimes

· Réitère qu’il n’y a pas de solution militaire possible à la crise dans le No-So et que l’entêtement du régime dans cette voie sans issue alimente les crimes et autres atrocités de l’armée et des groupes armés non-étatiques contre les populations civiles dont les enfants

· Renouvelle son appel à un cessez-le-feu immédiat et appelle de nouveau à un dialogue direct entre le gouvernement et les leaders séparatistes en détention et ou en exil pour trouver une solution à la crise

· Condamne une fois de plus, toute forme de violence d'où qu'elle vienne, rappelle que l'impunité n'est pas une option et que tous les auteurs et commanditaires des actes violences et des crimes dans le NO-SO, quelque soit leur camp, répondront tôt ou tard de leurs actes devant les juridictions nationales ou internationales

· Appelle l’UNICEF à se pencher urgemment sur la situation des enfants dans le NO-SO qui sont des victimes collatérales du conflit armé et pris les otages par les belligérants.



Fait à Paris, le 15/11/2021

Le Comité de Coordination du CPD