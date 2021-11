Cameroun vs Côte d’Ivoire: Les lions prêts pour l’exploit ? :: CAMEROON

En conférence de presse d’avant match ce lundi , Antonio Conceicao s’est montré rassurant quant au niveau d’engagement de ses joueurs.

« L’équipe est prête parce qu’on a un seul objectif possible, on a tous notre rêve, aller le plus loin possible. L’équipe a trois résultats possibles pour ce match : gagner, gagner ou gagner » ces mots de Toni Conceicao démontrent à suffisance l’état d’esprit de son groupe à la veille de la rencontre décisive qui les oppose aux éléphants de Côte d’Ivoire ce mardi 16 Novembre

Pour Le technicien portugais, juste après le match contre le Malawi , il a été demandé aux joueurs d’essayer de récupérer physiquement afin qu’ils soient focalisés sur la rencontre face à la Côte d’Ivoire « c’est un adversaire fort qui a exactement le même objectif que nous, venir gagner ici. On joue à la maison et espérons qu’avec l’appui du public, on puisse donner la joie à tout le monde. Cette victoire peut arriver à la première minute de jeu comme à la dernière minute de jeu et tout le monde veut que tout le monde soit équilibré émotionnellement et que tout le monde donne le meilleur de soi-même » ajoute-t-il

En ce qui concerne la motivation de ses hommes, le sélectionneur national pense que “Ce n’est pas qu’une question de revanche ou quoi que ce soit par rapport au match aller ou par rapport au passé. Chaque match a son histoire et moi, mon discours, c’est un discours positif de motivation. Je pense que les joueurs savent leur responsabilité, ils savent la motivation dont ils ont besoin pour aller chercher leur rêve d’enfant, d’aller faire une Coupe du Monde parce que ça peut être la dernière opportunité pour certains d’aller faire cette Coupe du Monde. Ils ont une motivation vraiment hôte par rapport à ça et d’autres, les plus jeunes, c’est la première fois, ils peuvent y aller. »