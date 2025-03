CAMEROUN :: Francophonie:Recentrer l'éducation des jeunes parmi les priorités et l'arrimer aux défis du digital :: CAMEROON

Cette préoccupation a meuble les échanges organisés ce 20 mars 2025 à Yaoundé au cours d’un Déjeuner-Minute Francophone (Démif) tenu sous le parrainage de l'ancienne star de tennis Yannick NOAH, par l’ONG Trois Lys Nsimalen dont Éliane Régine Lafleur NSOM est la fondatrice - présidente, et présidente du Comité national JAF. C'est cette même ONG qui encadre les Jeunes Ambassadeurs Francophones (JAF) au Cameroun.

Jeudi dernier, des responsables et jeunes des Etats membres de la Francophonie ont, en présentiel et par visioconférence, pris part à cet échange placé sous le thème : « Je m’éduque, donc j’agis ». L'évènement avait pour objectif de rassembler les Jeunes Ambassadeurs Francophones autour d’un diner de partages d'expériences (actions/activités) menées dans l’espace francophone afin de redéfinir, réajuster et restructurer le développement et la vision de progrès des Nations, et des peuples par le canal de l’éducation. Il était aussi question de réfléchir à l'utilisation du savoir comme outil de matérialisation des actions concrètes sur le terrain afin de mieux asseoir la croissance et la prospérité des Etats.

Occasion était ainsi offerte aux parrains et marraines de donner des directives et des conseils aux jeunes pour leur permettre de tirer profit des opportunités qui s’offrent à eux en créant des concepts novateurs qui leur permettront de grandir et de se mouvoir notamment à l’ère du numérique. Dans cette dynamique, la secrétaire générale

de la Francophonie, Marie-Louise Mushikiwabo, Secrétaire général a émis le vœu de voir cette journée contribuer à une réflexion sur la formation des citoyens éclairés et outillés pour relever les multiples défis. Aussi a-t-elle déclaré : " nous vivons dans un monde ou les technologies se développent à grande vitesse et je pense en particulier à l’Intelligence Artificielle avec tout ce qu’elle implique sur le plan de l’information et des désordres dans l’information. "

Il s'impose aujourd'hui que l’éducation doit se repenser et se réinventer pour s’adapter aux nouveaux enjeux et former des citoyens responsables face à l’afflux massif de données, au risque de désinformation et aux mutations des métiers. " Aujourd’hui, 250 millions d’enfants sur Terre n’ont toujours pas accès à la scolarité. La moitié d’entre eux vie en Afrique subsaharienne ; 617 millions de jeunes dans le monde n’ont pas les compétences de base en lecture et en mathématiques ", s'est indignée Marie-Louise Mushikiwabo.

Pour les Etats membres de la Francophonie, défendre ce droit fondamental qu’est l’éducation participe à créer une société juste où les citoyens conscients et avisés peuvent contribuer au développement durable, à la paix et au bien-être. De ce fait il est primordial de replacer l’éducation au cœur des priorités, celle des femmes et des filles au centre des attentions car elle ouvre des portes, offre des opportunités, suscite des ambitions et réalise des rêves.

Le menu des échanges s'est enrichi de la présentation du Programme JAF par le secrétaire général du Comité Francophonie JAF, Phillipe Péjo, la présentation de l’hymne des JAF avec Fabienne Thibeault, enfin, la remise du Cahier d’activités JAF en souvenir.

Sous le leadership avéré et éclairé d'Eliane Régine Lafleur NSOM, la fondatrice - présidente de l'ONG Trois -Lys Nsimalen Maison de la Francophonie de Yaoundé ( Cameroun) , trois (03) JAF du Cameroun ont été distingués le 06 juin dernier, par une invitation du président français Emmanuel Macron, pour prendre part aux cérémonies commémoratives du 80 ème Anniversaire du Débarquement de Normandie.