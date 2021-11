CAMEROUN :: Crise anglophone : Les chefs doivent regagner la terre de leurs ancêtres :: CAMEROON

Pour Cavaye Yeguie Djibril, ils doivent s’impliquer dans le processus de normalisation en cours et contribuer au rétablissement de l’autorité de l’État dans leur localité respective.

Le président de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguié Djibril, appelle les chefs traditionnels du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui ont quitté leur territoire de commandement à regagner la terre de leurs ancêtres. Cette invite a été formulée lors de l’ouverture de la troisième session ordinaire annuelle de la chambre basse du parlement. Engoncé dans son gang de couleur blanche, le parlementaire du haut de l’estrade, nourrit le vœu de voir cette crise connaître une fin car les dégâts matériels, humains et économiques sont considérables.

Le retour des chefs traditionnels

Plus de quatre ans après le déclenchement de cette crise qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les violences ne sont pas retombées. Après la mort le 14 octobre 2021 d’Enondiale Caroluise, âgée de 5 ans, suite à une balle tirée par un élément des forces de l’ordre à Buéa (lynché par la suite par les populations), une bombe artisanale a explosé le mercredi 10 novembre à l’université de Buéa. La psychose règne. Chacun est désormais sur le qui-vive au regard du contexte.

Selon Cavaye Yeguié Djibril, les gardiens des traditions ont un rôle à jouer dans le retour au calme dans ces deux régions. En tant que chef traditionnel, il a envoyé un message à ses paires : « Je voudrais tout humblement rappeler à mes collègues chefs traditionnels du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qu’il est de leur devoir, en synergie avec les pouvoirs publics, de s’impliquer dans le processus de normalisation en cours et de contribuer au rétablissement de l’autorité de l’Etat dans leur localité respective ». Depuis le déclenchement de ce conflit, ils sont nombreux à avoir trouvé refuge dans les autres parties du pays ; fuyant ainsi le crépitement des balles sifflant de part et d’autre.

L’appel à un vrai dialogue

Le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, a effectué au mois d’octobre, une tournée dans les deux régions en crise dans le but de prêcher la paix. Le chef du gouvernement avait été accueilli par des tirs à balles réelles des séparatistes. En dépit du Grand dialogue tenu en 2020, la situation n’est toujours pas stable. Pour l’honorable Djeumeni Benilde, député Sdf du Moungo Sud : « Mon parti est en train de travailler pour que le gouvernement puisse enfin inscrire cette affaire au rôle. Le moment est venu pour que nous trouvions une solution. Il est temps que nous fassions un véritable dialogue inclusif. Cette crise doit s’arrêter », a-t-il martelé à la sortie de l’hémicycle.

Pour Engelbert Essomba Bengono, du Rdpc : « Les explosions montrent que le changement de stratégie qui a suivi les attaques les forces de défense et de sécurité porte ses fruits. On est réduit à des attaques aux moyens artisanaux dans les lieux publics, c’est le cri du désespoir, c’est pour choquer l’opinion publique ». Une minute de silence a été observée, d’entrée, en mémoire à la regrettée Honorable Ngaba Zogo Salomé, décédée le 15 Août 2021 des suites de maladie à l’âgée de 73 ans. Le président de la chambre basse a également adressé les condoléances de la représentation nationale à la famille d’Enondiale Caroluise et à celle du gendarme auteur du coup de feu le 14 octobre 2021. Il a appelé à l’apaisement de part et d’autre.