La boutique du jeune camerounais Wabo Collins est en passe de devenir la référence nationale en matière de produits Apple



Wabo Collins , jeune entrepreneur camerounais est bel et bien de retour dans son Cameroun natal après un long séjour au pays de l’oncle Sam . Il revient au Cameroun avec de grandes idées. Après plusieurs années passées hors de son pays de naissance ,celui-ci a décidé d’y retourner pour y investir. C’est la raison pour laquelle il a mis sur pied Iphone cameroun qui va voir le jour dans les prochaines heures . Juste âgé de 25 ans, le jeune Collins souhaite changer beaucoup de choses.

Wabo Collins, PDG Iphone Cameroun a tout bien pensé

Il ne s’est pas contenté de voyager, il a aussi beaucoup appris. Agé de 25 ans, Wabo Collins est un jeune Camerounais plein de talent. Il mesure deux mètres, un atout qui lui a permis de faire vivre une des passions. Passionné de basket Ball, Collins après ses études s’est lancé dans le Basket Ball avant d’arrêter. En effet, Il est champion du Cameroun 2013, 2014. Aujourd’hui, à travers son entreprise il veut être leader.

La contrefaçon au Cameroun ayant atteint un niveau extrême élevé, il faut se méfier de tout. L’achat d’un appareil (téléphone, ordinateur, montre, télévison,…) est devenu difficile à réaliser. Aujourd’hui, plusieurs personnes se méfient de plus en plus. Ceux-ci ont peur d’être berné comme d’accoutumé. Tellement certains vendeurs sont malhonnêtes. Au Cameroun, il existe un nombre incalculable de boutiques et très peu sont celles qui arrivent à satisfaire pleinement leur clientèle.

Face à cette mentalité Iphone Cameroun se donne pour objectif de suivre ses clients jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits. Ainsi donc, son développement et déploiement au Cameroun se poursuit à bon escient. Projet d’un jeune Camerounais, l’entreprise a tout pour plaire et satisfaire.

Bientôt leader en Afrique, voici ce qu’il faut savoir sur Iphone Cameroun

Iphone Cameroun est une entreprise faisant dans la vente des produits Apple. En effet, elle est une entreprise spécialisée dans la vente des produits Apple d'origine USA. Avec des produits certifiés et jouissant d’une garantie d’un an minimum, Iphone Cameroun offre un service après-vente effectif. Plusieurs entreprises offrent des services après-vente qu’elles n’honorent pas vraiment.

Nouveau chouchou du Cameroun, Iphone Cameroun applique un service semblable aux services de vente américains. Cela n’est pas un hasard puisque le PDG de l’entreprise a pris le temps de bien observer avant de revenir au Cameroun implémenter. La Vision de Iphone Cameroun est celle de permettre à tout camerounais d'utiliser des produits authentiques à des prix défiant toute concurrence. Des iPhones à partir de 50.000Fcfa. En plus de d’offrir un service de dépannage, Iphone Cameroun a une équipe pour donner les conseils et astuces pour une utilisation effective et maximale des produits Apple. C’est bien ce que qu’on peut appeler service complet.

Où trouver ses boutiques ?

Depuis 2020, Iphone Cameroun ne cesse d’accroitre et de se rependre. Aujourd’hui, c’est au total 04 boutiques et une cinquième qui sera ouverte dans les prochains jours à Douala. Elle viendra s’ajouter à celle déjà présente à Akwa, face Emily Saker à Douala ouverte le 31 Mai 2021. A Yaoundé, on trouve les boutiques Iphone Cameroun à :

Yaoundé: DoVv bastos face Maarif school

Tél: 695 45 67 50

Yaoundé : Mobile Essos, Face DoVv.

Tél: 695 45 67 50



Douala : Akwa, Hôpital Émilie Saker.

Tél: 696 10 17 74

L’entreprise est présente sur les réseaux sociaux et peut être contacté via ses comptes officiels

Instagram : iphonecameroun

Facebook : iphone_cameroun

Tiktok : iphonecarneroun

E-mail : iPhonecameroun@gmail.com